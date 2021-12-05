正論：面癱硬塞掩口費　賠償準則無人知

港府為了谷針無所不用其極，除了即將強制全民使用「安心出行」應用程式出入表列處所外，「疫苗護照」亦勢在必行，惟接種疫苗的後遺症及賠償問題卻往往秘而不宣。有8個多月前接種科興疫苗引致面癱的長者至今未愈，當局僅匆匆給予10萬元了事，賠償準則毫不透明，當事人不接受也硬塞，儼然掩口費。

67歲已退休的馮先生響應政府呼籲，今年2月及3月接種兩劑科興疫苗，詎料接種第二針後數日，即出現流眼水、面癱、眼皮下垂、流鼻水及臉歪等情況，肌肉無法自主控制，嚴重影響外觀和日常生活。馮先生到東區醫院求醫和自行看中醫後，透過代表政府處理疫苗保障基金申索事宜的保險公司索償，並應要求提供相關證明文件，擾攘多時，終在上月初接獲通知賠償10萬元。

事發至今逾8個月，馮先生的病情一直沒有起色，不能正常飲食，用飲管也啜不到水，身心受創。苦等多月才等到賠償，本來已令他十分焦慮，何況10萬元賠償金額根本不足以讓他應付日後生活，認為賠償不足。他向保險公司查詢賠償準則不果，表明不接受賠償，但保險公司依然將賠償金轉帳到其戶口，毫不尊重當事人意願，更予人支付掩口費了事之感。

根據疫苗保障基金資料，每宗索償個案最高賠償300萬元，並會按申索者年齡和嚴重程度分為4級，按程度賠償，面癱持續26周或以上最高可獲賠償上限的50%，即150萬元，以馮先生年齡，上限則為125萬元。馮的面癱超過26周，即使不獲最高賠償上限，也無理由僅獲賠10萬元，賠償金額到底如何釐定，當事人以至普羅市民有權知道，偏偏當局諱莫如深。事實上，截至11月23日，疫苗保障基金共接獲595宗申請，獲批個案僅87宗，涉款1,042萬元，平均每宗獲賠約11萬元，餘下絕大部分個案均被判定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」、「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」而不獲或未獲受理，可見賠償門檻極高，至今更沒有一宗死亡個案獲得賠償。

港府高官動輒怪罪市民對接種疫苗不積極，無法建立免疫屏障，其實最大原因正是市民對政府無信心。所謂10億元疫苗保障基金，真正獲批個案少之又少，即使面癱被列為可獲賠的後遺症之一，如何釐定金額卻語焉不詳。像馮先生的個案，擺出「畀你就要收」的態度，根本沒有解釋，遑論關心面癱者的感受。最不堪的是，打針死亡個案一律定性為與接種疫苗無關，家屬連賠償都欠奉。試問官視民為草芥，民又何必拿自己性命來較飛？

政府欲提高疫苗接種率，理應多加解釋，賠償機制更要公開透明，這樣才能給予市民信心和安心。偏偏港產官僚霸王硬上弓，一副「我講你要聽」的模樣，所用手段，不是強制就是恐嚇，再不然變相禁足，豈能不令人反感？先天不足，後天失調，港府本來已沒有足夠認受性，現在還要「扮家長」管這管那，隨時只會弄巧成拙，適得其反。