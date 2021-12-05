世界視線：高壓手段管難民　歐盟指標真可笑

東歐的難民潮持續，踏入寒冬更令問題惡化。近期頻頻登上國際版頭條、屢屢打着人權幌子對中國說三道四的立陶宛，被白羅斯指控其殘暴對待難民，甚至建立猶如集中營式的難民營，將過境難民關押在狹小箱子內。相信倘若是白羅斯對待難民不仁，西方早就喊打喊殺、又要揮動制裁大棒云云，可是對於「自己友」的劣行，歐美媒體當然選擇集體裝聾作啞。

在歐盟的默許下，立陶宛及波蘭對待難民的手段愈發兇殘。白羅斯總統盧卡申科指出，立陶宛把垂死的難民拖到白羅斯境內，「他們（立陶宛）把可能還活着的人放在睡袋中，之後扔在邊境，真是可憎」。獲多國軍隊撐腰的波蘭則更為明目張膽，對衝擊波蘭邊境防線的難民發射水炮及催淚氣體，令包括婦孺在內的難民在嚴寒下全身濕透，刺激性化學物更損害部分人的視力。惟西媒報道時普遍避重就輕，只稱「是白羅斯總統盧卡申科對歐洲策動的混合式攻擊」。

難民的最終目的地是德國法國等地，甚麼白羅斯立陶宛都只是過境之地。標榜人權的歐盟內部因新冠疫情等問題而立立亂，內心當然不想再收容難民，但又和盧卡申科交惡，於是委託波蘭、立陶宛及拉脫維亞當醜人阻擋難民湧入。歐盟委員會主席萊恩甚至將給予立陶宛、拉脫維亞和波蘭的邊境保衞金撥款，大增兩倍至兩億歐元，當中立陶宛已把3,700萬歐元袋袋平安。

萊恩給予對立陶宛的「獎金」，令匈牙利勃然大怒。匈牙利外長西雅爾多說：「那些曾對我們態度嚴厲的人，現在卻對那些與我當年一樣做法的國家鼓掌。」事緣2015年歐洲難民潮初現時，歐盟無上限地收容難民，當時直指無法承受的匈牙利帶頭反對，又斷然拒絕歐盟的經濟補貼利誘。結果老羞成怒的歐盟，在往後數年時間對匈牙利百般刁難，指控其漠視人權、違背歐盟價值，歐洲人權法院甚至威脅要起訴匈牙利總理歐爾班等人。

歐盟當日可以痛斥匈牙利，今日卻對立陶宛寬容，只因難民在歐盟眼中只是一張牌，從來不在乎他們的生死；但這雙重標準的做法，勢進一步導致歐盟分裂。