功夫茶：違規霸地襲記者　何方惡煞咁巴閉

「不怕天，不怕地，不怕官司，論秤分金銀，異樣穿綢錦，成甕吃酒，大塊吃肉，如何不快活」！各位，咪以為呢啲係古典小說寫無業游民落草為寇，就可以殺人放火金腰帶！原來喺香港呢個號稱法治之區，依然可以有「村霸」惡到出汁！

本報為民請命，更為民發聲，發揮第四權，向來不畏強權，「有東方，冇惡人」已深入民心，既監察政府，針砭時弊；亦揭露社會種種黑暗，彰顯公義，是以「亂臣賊子懼」！偏偏有西貢村霸喺相思灣村違建道路，以及有「神秘丁屋」事件，被東方傳媒機構揭發逾一年，並為此3度去信申訴專員公署投訴，提出7大問題，質疑有人貪污舞弊，部門涉行政失當。事實係經本報記者上天下地找證據，村霸違規佔官地建碼頭等劣迹斑斑，「有東方，有真相」，根本無得匿！

各位，村霸無法無天惡行曝光咁耐，佢依然目無法紀，即使舊舖被拆後仍然佔用官地擺放水上活動店物品。是咁的，神秘丁屋業主黃子洋開設嘅水上活動店，喺舊舖被拆後，近期就佔用官地擺放更衣帳篷及大量救生衣等物品繼續開檔搵銀。地政總署拖到家陣，先「證實」有人佔用官地，張貼告示要求相關人士於限期前停止佔用有關土地。

阿哥，村霸經營其「私人碼頭」，2016年已經開始，要不是本報踢爆並一路跟進事件，相信其水上活動店生意依然火紅，依家先張貼告示，要求相關人士於限期前停止佔用有關土地，客氣到想唔認香港係「禮貌之城」都唔得！試想想，普通市民駕車違泊，分分鐘吃「牛肉乾」，甚且被拖走，點解容忍村霸又建碼頭又違規霸地咁鬼耐？

功夫茶不禁要問：究竟村霸係何方神聖，唔通係牛魔王轉世？點解咁巴之閉？有冇政府部門牽涉其中充當保護傘？講真，廉政公署有冇受到啟發：點解做村霸好過做皇帝？如果佢無後台，又豈可以如此有恃無恐，成隻蟹咁打橫行？

再講吖！記者尋日中午去上址進行正常採訪，卻遭村霸質問，又話要搵村特遣隊過來，諸多留難，又質疑記者爆竊，及後發現係東方記者後，竟然拎出兩塊如拳頭般大嘅石頭怒擲記者，幸好記者冇被擊中！喂！如此嚴重阻礙記者正常採訪工作兼危害記者人身安全，仲唔係身有屎？記者已經報警處理。法律界人士指，相關人士嘅行為屬刑事恐嚇，最高可被判囚5年。村霸視法律如無物，唔通真係當正自己係牛魔王？之不過，唔好忘記，即使真係牛魔王轉世，始終有孫大聖招呼你！犯法就係犯法，邪不勝正，後台鐵打都會冧。天道無親，即管放長雙眼睇吓是否惡人自有惡人磨！