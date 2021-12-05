歐洲最大的危機中心，一是烏克蘭。主因是美國要掣肘俄羅斯，不但以顏色革命推翻該國民選政府，更重要的是承諾烏克蘭加入北約和歐盟。美國與歐盟是公開威脅俄羅斯，俄羅斯怎會無動於衷，收回克里米亞和支持烏東俄裔為主的工業區分離，便屬必然。沒有歐美的進逼，怎有烏克蘭危機？

二是巴爾幹半島，這是90年代歐美聯手拆毀南斯拉夫的後遺症。南斯拉夫被分拆為多個國家，其後仍全力壓制南斯拉夫最後殘餘的塞爾維亞。歐美用直接出兵來分拆南斯拉夫，用的理由是種族迫害。分拆出來的新國家也是用種族與宗教來作立國原則，針對的是多民族多宗教的南斯拉夫體制。可是，歐美成功後，不但沒有協助新成立的國家建國發展，和消除它們挑撥起的種族與宗教仇視，還從種族與宗教仇視來攻擊塞爾維亞。當初分拆南斯拉夫，說是可把他們融入歐盟之內，共享繁榮。結果是北約吸納了西巴爾幹六國中的阿爾巴尼亞、黑山共和國與北馬其頓，連同納入歐盟的克羅地亞、羅馬尼亞與保加利亞、希臘，在外包圍。在內把科索沃從塞爾維亞分裂出來，並駐有重兵，在波斯尼亞用聯合國名義，直接管治。

在科索沃，美國建有歐洲最大的軍事基地，武力壓制。波斯尼亞是1995年聯合國協議成立的，當時只為止戰，沒有考慮怎樣促使當地發展，種族融合。聯合國代表的管治也沒有作為，反而從1995年至今，發展停滯，種族衝突再現。波斯尼亞分為兩部，其一是塞爾維亞族的共和國。近年醞釀獨立，卻受歐美打擊，指斥其分裂波斯尼亞多民族的體制，一反當年它們拆毀南斯拉夫的理由。巴爾幹的危機來自歐美從90年代至今，對塞爾維亞代表的南斯拉夫的攻擊。且在分解南斯拉夫後還縱容種族與宗教仇視，難免逼塞爾維亞族的反抗。

巴爾幹地區近年還是陷於貧困劣勢，不因歐美而有所發展，此所以中國與俄羅斯的影響逐步超越歐盟。若烏克蘭有變，塞爾維亞族大有進一步反抗之勢，黑山共和國最近的選舉結果親塞便是迹象。歐美部分右派勢力叫囂要再用武力解決塞爾維亞的威脅，但歐盟與美國都只口誅筆伐，不敢動武。烏克蘭有變，歐美可能在巴爾幹半島更採守勢，特別是歐盟當會妥協忍讓。美國與歐盟可能因此而分道揚鑣，歐洲形勢回復到二次大戰前。