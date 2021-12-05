在美國統領下，日本、南韓和台灣一直是山姆大叔封鎖圍堵中國的軍事戰略防線，這條防線，70年前就在朝鮮半島點燃戰火。美國率領「聯合國軍」介入朝鮮內戰，打到鴨綠江邊，轟炸中國東北地區。為此，中國出兵，打了一場頗具規模的、大兵團較量的現代化戰爭。當時，日本戰敗不久，無力參戰，但日本成為美國在亞洲最大的軍事基地，捲入對中國的「抗美援朝」戰爭。

台灣的蔣介石政權當時也想派兵赴朝鮮參戰，目的是讓美國派兵幫他「反攻大陸」。美國人那時無心無暇幫老蔣「光復河山」，「謝絕」了老蔣「請戰要求」。不過，老美把第7艦隊開進台灣海峽，派軍事人員入駐台灣「訓練國軍」，美台還簽署了軍事條約——共同防禦條約。

有了那場抗美援朝戰爭，美日韓就有了共同「武力抗中」的歷史淵源、軍事協作。現在，美國在日本和南韓駐軍數以萬計，號稱其陸海空聯合作戰，隨時可打一場大規模的最先進武器的現代化戰爭。這些年，美國又規模空前的持續對台售武，以助其「以武抗中」、「以武謀獨」，擺到明不惜玩火，不惜挑起戰爭。這個局面很有點像70年前的朝鮮半島，成為一場「東亞戰爭」的導火索。

美國支持台灣「以武抗中」、「以武謀獨」，有它自己的戰略利益，不惜冒險玩火。但對日本和南韓卻沒有甚麼利益好處，日韓若介入只會自招大災難。可以肯定，他們一旦介入中國「武統台灣」，一旦根據他們和美國的軍事條約，允許其軍事基地攻擊中國軍隊，甚至派兵作戰，那就是把自身的國家命運賭了進去，戰爭就會大打，沒有了邊界和範圍，老帳新帳會一起算。

其結果一定是，台灣被「武統」，日釣魚島的爭端，甚至「沖繩還原琉球」的問題也會一併解決；北京支持朝鮮統一的問題也會開出新局面。如此這般，美日韓將付出自身生存格局發生巨變的沉重代價！