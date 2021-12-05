被視為台獨「金主」的台灣遠東集團，因為環保等問題被大陸重罰之後，董事長徐旭東終於打破沉默，日前在報章發表一篇文章，強調自己一向反對台獨，希望兩岸關係維持現狀，支持九二共識，「並且和美國與國際態度一致，支持一中原則」。人們好奇的是，支持一中原則就對了，為何要強調和美國態度一致？美國的一中政策與大陸主張的一中原則根本是兩回事，徐旭東刻意拉上美國，恐怕愈描愈黑，很難不令人質疑「倚美謀獨」。

說穿了，許多台灣人聲稱的所謂維持現狀，本質就是不統，與台獨沒有甚麼分別。民進黨當局正是以此為藉口，不斷「去中國化」，即使不是明獨，起碼也是暗獨。過去大陸當局對台獨金主睜一眼閉一眼，現在不再容許「吃飯砸鍋」，向遠東集團開刀也就不足為奇。

其實早在2004年，大陸就曾警告過台獨金主。當年台灣奇美集團被陸媒點名，導致股價急瀉，董事長許文龍被迫辭職，並表態支持一個中國，反對台獨。歷史似乎正在重演，只是這次大陸態度強硬得多，台企若不想放棄大陸市場，就必須與台獨徹底切割，而不是指望一篇文章就能過關。

當然，拋開政治爭議不說，徐旭東的文章確實反映了某些現實。他稱大陸快速崛起之際，反觀台灣社會政治掛帥，意識形態凌駕一切，公投與選舉佔據了政府官員與政治人物絕大部分注意力。面對14億人口的大陸市場機會，又刻意打壓，試問這符合台灣人長遠利益嗎？這個問題問得好，台灣的所謂民主，實際上就是吵吵鬧鬧，內鬥內耗，政客眼中只有選票，哪管甚麼長遠利益。大陸是一屆接着一屆幹，台灣是一屆接着一屆折騰，這就是兩岸最大分別。