「警察拉人，司法放人」在國安法生效後雖有收斂，惟黃法官總有方法令黑暴分子或大大減刑，或即時獲釋，唔到你唔服。

接連兩宗在高院的上訴案，反映了當中一二。去年一月上水遊行，有暴徒襲擊一名內地遊客，一名文員趁便衣警長走下樓梯時踢其背部，被警長即場制服。文員早前承認襲警罪，被主任裁判官判囚4個月，獲准保釋等候上訴。案件上月中於高院審理，法官聽罷雙方陳詞後，認為警長當時未有受傷，上訴人被捕時沒有反抗或使用暴力，加上認罪，判他上訴得直，減刑至10周；考慮到上訴人已還押53日及本案情況特別，認為可「法外施恩」，判處上訴人即時獲釋。

然後又是同一位高院法官，日前判科大生襲擊罪上訴得直。21歲科大生涉在前年11月在校內連同其他人襲擊一名內地生，導致其眼部及頭部受傷，被判一項襲擊致造成身體傷害罪成立，判監9個半月。他不服定罪上訴至高院，法官稱，案中確有指向上訴人是施襲者的證據，且有一定分量，但是否足以肯定上訴人是施襲者則有疑慮；法官甚至化身偵探，逐項衣物替上訴人找出「破綻」，即使施襲者身上物品，包括眼鏡、手繩、背部白色iPhone和白色品牌運動鞋與上訴人物品極為相似，依然認為有關物品難稱有顯著特徵，都是市面常見，故裁定上訴人的定罪上訴得直，撤銷定罪原判。

一而再有放生黑暴的情況出現，不是「法外施恩」就是「難有顯著特徵」，乍聽可能言之成理，其實不堪推敲，黑暴分子又可以逍遙法外。都說司法界黃法官充斥，他們裏應外合，讓反中亂港勢力韜光養晦，伺機再起。司法這一塊向來是外部勢力代理人的權力陣地，再不盡快「收歸國有」，香港難言有安枕之日。