雖然美國總統拜登與國家領導人早前舉行了視像會議，美俄外長也剛於瑞典會過面，但仍然無阻台海一帶與烏克蘭局勢持續升溫的事實。

台海方面，解放軍的軍機、艦艇，繼續不斷在台灣附近巡航和演練，數目及次數都有增無減，並首次出動了最新款的大型空中加油機，以示如大陸一旦出兵，可不是純粹轟炸一兩個軍事目標就收手，而是有能力和決心展開持久和全面的戰事。在另一邊廂，兩個美國盟友澳洲和日本，先後有前任及現任官員高調放話，強調大陸一旦攻台，兩國不會坐視不理。

不過，相對台海局勢，近日烏克蘭與俄羅斯，或者正確來說，是美國、歐盟和北約與俄國的軍事對峙，就來得更加真實和兇險。繼烏克蘭聲稱制止了一場由俄羅斯與當地富商密謀發動的政變，美方又引述情報指，俄國已在與烏克蘭接壤的邊境集結了接近10萬大軍，準備在明年初大舉入侵。與此同時，美俄加緊削減、驅逐對方派駐國內的外交官，疑似為準備正式開戰做好準備。

為甚麼說烏克蘭局勢比台海更為危急嚴峻呢？皆因俄國總統普京可不如中國過往的領導人，前者絕對是一個行動派，講得出，做得到，而且做得狠，甚至未講就已經做了，為了維護國家安全與領土完整，不惜犧牲短中期的經濟發展利益，亦毫不懼怕以美國為首的西方國家制裁與外交孤立。

首先，2008年的南奧塞梯戰爭，格魯吉亞自以為有美國及北約撐腰，在北京奧運期間發動戰事，挑戰俄羅斯在高加索地區的控制權。普京隨即閃電出兵，不但火速收復失地，還連消帶打佔領了大片格魯吉亞領土，駐守當地的美軍只敢呆在軍營，不敢介入。

其次，2014年的克里米亞危機，俄國亦是主動出擊，成功奪取了克里米亞及部分烏克蘭東部城鎮，美國等西方國家同樣只敢空喊制裁譴責，不願提供軍事支援。

聯合國大會日前通過了有關北京冬奧的休戰議案，據報美國與其多個盟友都拒絕簽署，以示對中國人權問題的不滿。有關協議僅屬象徵、表態性質，無甚重要性或約束力。俄國簽了，不代表普京就不會在冬奧期間出兵；美國拒簽，也不等於拜登願意犧牲年輕美軍大兵的性命，去保衞遠在歐洲大陸最邊緣的烏克蘭國土！