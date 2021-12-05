香港近日有人提出特首應運用權力，特赦因反修例事件而被判囚兩年或以下的人士，判刑兩年以上但不涉及傷人者，亦應獲減刑一半。常言道「錯而能改，善莫大焉」，凡有悔意的，都應獲改過機會。因此，反修例事件中被判囚人士，不配特赦。

須知道，反修例事件中，不少人掛上反修例的羊頭，賣反社會安寧的狗肉，污衊了民主與公義，出發點本已齷齪至極，何況他們絕非偶一為之，而是為時不短的持續亂港。當中有人對異見者施以酷刑，或拳打腳踢，或以鐵渠蓋打頭，不但行私刑，更是招招攞命。倘沒有無辜市民可打了，就是周而復始地放火堵路，或破壞欄杆、交通燈等公物，或「裝修」港鐵與非黃店。當中不少人即使後來身處被告欄，仍是不肯反思己過，而是百般狡辯，甚麼精神障礙、缺乏父母的愛，總之就是想方設法務求脫罪，而不是為自己的過錯真心悔改。

更有甚者，有暴動及管有攻擊性武器罪成人士，審訊期間揚言：「唔認同法例本身，唔覺得自己有做錯嘅地方，唔認為係合理判決」，更指「極權下的法律只是政權用以規範人民行為的不流血手段，法庭不是彰顯公義的地方」。對這種冥頑不靈的人刑期打五折，更是間接判了香港死刑。

該位主張特赦的人士，還倡議律政司應酌情考慮對仍在司法程序、未被定罪者不提證供起訴，這跟「五折特赦論」同樣無稽。法庭審案需要提速是事實，但因為法庭未及處理而變相可繞過法庭裁決？這對已被判罪成者，是否公平？

說到底，這類特赦倡議若非為撈政治油水，就是另有他人借政治小丑站台出面，放氣球、試水溫。然而，放火堵路與公義無關，特赦黑暴亦不會令香港重新起步，這是基本常識。