據說台灣的《蘋果日報》快將結業，須遣散約300名員工，該報近乎是壹傳媒最後的一個呼吸孔道，如今也得閉上。黎智英的傳媒王國，看來是拔喉在即。

所謂「事有必至，理有固然」，香港《蘋果日報》在今年6月壽終，死前一、兩個月，本欄已對該報從業者，發出最嚴肅的警告，提醒他們該盡快出逃，否則後果堪虞。筆者為怕這幫人聽不明白，還不止一次作出比喻說明。我說香港傳媒界，將要上演一幕類近於武俠小說《笑傲江湖》的情節。話說作惡多端的青城派，給武功高強的林平之盯上，林公子已經放話，該派由掌門人到眾弟子，定必一一全殲，至於何時動手，由他說了算。

青城派的門人要是知機，在林公子未出手之前，就該破教出門，或者負荊請罪，這樣做恐怕還能有一條生路。可惜，蘋果人跟青城人一樣糊塗，不明白事態的嚴重性，最後自然免不了要遭受滅頂之災。

香港《蘋果日報》結業初期，很多人還不敢相信，說他們定必借屍還魂，繼續惑亂香江。持此論者未免過於多慮，也看不清中央在此事上的決心。《笑傲江湖》直到卷終，也沒說過青城派可以重生，阿爺的決心恐怕比林平之更大，既是如此，壹傳媒還能有甚麼生路？

如今事實證明，本地的《蘋果日報》已經死透，即使魂兮歸來，再怎樣畫符施咒，亦無法再次還陽。至於在海峽另一端的台灣《蘋果日報》，身上三魂七魄，恐怕已經走掉了兩魂六魄，道教術士們普遍認為，待所有魂魄都走光，那人便得死翹翹。今日的台灣《蘋果日報》，大抵只剩下一魂一魄，生命猶如風中之燭，與其勉強吊命，何不及早了結？