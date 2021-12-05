「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲」。以前當個小小州縣官的，在自己嘅衙署書房內休息，聽到窗外風吹竹葉之聲，都會聯想到百姓啼飢號寒嘅疾苦；依家香港啲高官，辦公室多在中環金鐘等高尚地段，高樓對海，只有空調，沒有蕭簫竹聲，不會疑有民間「疾苦聲」，覺香江歲月靜好，百姓快樂，也就順理成章了！

香港高官，鍾意發網誌吹水，可惜經常廢噏無謂，不是成為笑柄，就係令老百姓O嘴，無他，皆因不食人間煙火，經常被指「堅離地」。基層明明捱緊4年都冇調整過嘅「最低工資」，嗰頭有高官指港人長命過百歲，再唔買「香港年金」保你個個月有糧出，晚年就好淒涼！可憐唔少貧窮老人，一把年紀仲要去拾荒，家無隔宿之糧，唔好話買「年金」，買多個「柑」都難！

其實，只要多啲留心吓本報港聞，港產官僚一定唔會時常犯錯，至少唔會有咁多蝦碌！呢，政府經常把「民生無小事」掛喺嘴邊，可惜經常要本報為民請命，踢一踢就郁一郁。嗱，好似隨着全球各地出現Omicron變種病毒案例，港府陸續把多個國家列為高風險地區，只容許已打齊兩針嘅港人入境，並須酒店檢疫21天。之不過，又冇及時提升檢疫酒店供應，搞到好多港人預訂唔到酒店而徬徨。本報率先報道港人無法預訂酒店而滯留澳洲嘅個案；再接到港人滯留加拿大類似個案，擔心未能見病母最後一面。

食衞局日前隨即調整檢疫酒店及安排，開放近1,200間備用房間供入境旅客預約，並加快處理有關指定檢疫酒店計劃。可見事在人為！港官就係坐喺高樓面海嘅空調辦公室，只見枱頭上嘅富貴竹，點會聽到民間疾苦聲吖！伸個懶腰，係時候整篇網誌抒懷吓：各位市民咁得閒，記得出外散步去投票啦喂！