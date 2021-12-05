行政長官林鄭月娥日前破天荒地為高中公民與社會發展科教師授課，為時約一個小時，主題講授後並回答了幾條即場的詢問，行政長官以第一身的經驗講授對《基本法》的理解和實踐體會，無疑有吸引力和說服力。對此，應以大力支持及推廣，期望當局日後多加舉辦，並且可擴及全港學校聯線，讓老師和學生都可以作為課程安排的一部分，讓《基本法》在港最高執行人與師生有直接溝通，釋疑解惑，是事半功倍的國民教育和學習《基本法》的最好方法和安排。

筆者當日透過電視直播觀畢全過程，第一時間發現特首首次為公民科教師的授課內容有兩個亮點，一是正確判斷的是非觀，另一是身為中國人的價值觀。所謂判斷的是非觀，是指行政長官對2019年這場由反對政府修訂《逃犯條例》變質反送中運動，再升級為港版顏色革命的反政府暴亂，特首怎麼定性和稱謂？經過近3年後的特首為公民科教師首次授課上，林鄭第一次公開在課堂講壇上說是「2019年一連串社會暴亂」及3次在講授中稱此為「黑暴」，更重要的是完全沒有「社會事件」的錯誤稱謂的說法。對此，無疑是遲來的春天，但遲到好過無到，尤其對於近3年的政府錯誤稱謂「社會事件」撥亂反正、教育學子樹立正確判斷的是非觀，認識這場反中亂港勢力和「港獨」分子在美、英等外國勢力支持和策動下的黑暴真實性質至關重要。

林鄭月娥在講課的最後部分明確要求「公民科」必須提倡及提升學生身為中國人的價值觀，這是切中公民科教育的真諦，就是要透過這個科的講授讓學生認識和熱愛自己的祖國、支持和擁護《憲法》和《基本法》，做一個頂天立地的愛國愛港和充滿民族自尊和民族自信心的中國人。