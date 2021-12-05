變種病毒Delta一波未平，新變種病毒Omicron一波又起。除了首次出現疫情的非洲南部，歐美及亞太地區都先後出現確診個案。雖然Omicron的傳播性及毒性有待驗證，但有專家指其突變程度非常之高，或令現有疫苗效力大減，成為比Delta更兇猛的變種新冠病毒。香港市民固然擔心注射現有疫苗無法抵禦病毒之餘，更擔心的是原定本月與內地通關的安排，恐怕會再次被迫押後。

雖然內地在新冠疫情首當其衝，但受害程度反而是世界主要國家中最輕的。內地也曾遭受多次境外輸入病例而面臨疫情反彈的威脅，但都在當地政府極為嚴格的防疫策略下成功避險。中國疾控中心近期一份報告指出，若中國採取美國的防疫策略，每日新增病例將超過63萬，而英國的策略則會導致每日新增27萬確診。這足見國家防疫策略之有效性。

香港的防疫雖較英美等國嚴格，但相對內地顯然寬鬆。香港早前也發現一宗由南非輸入的確診感染Omicron個案，以及兩宗懷疑隔離期間交叉傳染的個案，其後再有一宗輸入個案。新式變種病毒殺入香港，再次令內地同胞擔憂香港相對寬鬆的防疫策略未能有效抵擋海外疫情蔓延，全面開放兩地邊境或令內地防疫努力付諸東流。港府若想按時與內地通關，就必須在防疫方面取信於內地。

首先，港府必須迅速響應、嚴格把關。某國即使只發現一宗本地確診病例，並不意味着該國不存在更多未發現的病例，港府也應設立「國別入境熔斷機制」，自動及即時對出現確診病例的國家封關，而不是在專家們不斷放風、社會一番擾攘之後才作決定。例如南非早於11月14日就錄得首宗Omicron確診病例，並在同月25日證實該病毒為最新變種；而香港於同一日發現該變種病毒的確診個案，當日就應立即對南非封關，而非拖延兩日才作此決定。

其次，港府必須進一步收緊防疫措施，包括立即取消機組人員、船員在內的一切人員的豁免檢疫安排。政府不應再允許機組人員於酒店或家中自我隔離，取而代之是以於機場劃設的機組人員專用隔離居住區，並強制隔離人士佩戴電子手環，透過利用檢疫中心有更齊備的防疫裝備，尤其是空氣過濾裝置，可有效避免病毒在檢疫人士之間傳播，有助堵塞防疫漏洞。這種類似閉環式管理無疑在嚴格防疫及方便執行任務之間取得平衡，更可避免因有居家或酒店隔離人士不遵守防疫規定而禍及他人。

總而言之，港府必須堅定嚴守防疫立場。正當英國、澳洲、加拿大等西方國家都陸續出現確診病例，香港必須予以嚴防。政府官員、行政會議成員及社會各界應全力支持政府，頂住商界人士「要求放寬防疫」的龐大壓力，拒絕如一些國家那樣「與病毒共存」而置民眾生命於不顧的妄動。香港只有嚴格防疫、果斷決策、全城協力，才能戰勝疫情。