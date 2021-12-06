正論：檢疫措施多缺失　港人有家歸不得

香港淪落像沉船，許多市民在未沒頂之前已經遠走他鄉，各散四方，不少家庭及親友分離，疫下情況更加惡劣。政府一籌莫展，政策朝令夕改，令人無所適從，更因為倉卒行事，配套不足，市民蒙受影響。最近Omicron變種病毒蔓延全球，港府被殺個措手不及，收緊檢疫慢人九拍，要頻頻補救，問題是沒有考慮周全，結果受苦又是港人。

本報早前報道多宗港人因為未能預訂酒店檢疫房，導致難以返港的荒唐事，有慈母陪女兒赴澳洲升學後，因香港檢疫酒店爆滿無法回港，亦有兒子滯留加拿大，無法即時回港見時日無多的病母，同類事件多如雨後春筍，近日不斷有大量海外滯留港人投訴，因為被突然加長「疫監」，無法預訂連續21天酒店，聖誕新年恐怕被迫滯留外地，沒法與家人共度佳節，如果盤川用盡，難道要街頭露宿？有港人家庭在德國便遇上這個困境，要轉飛到加拿大投靠親戚。

就算可以訂到酒店，卻又被坐地起價，有身在加拿大的港人控訴房價比平常貴四成，全港的檢疫酒店全數爆滿，除了索價3,000元一晚的五星級酒店，若要完成檢疫，5、6萬元少不免，政府難道以為大部分市民可以負擔得起？政府突然改例加「疫監」，對檢疫房價格無監管，最大得益者便是酒店「袋袋平安」，市民迫不得已只能硬食。政策不周，任由港人自生自滅，有錢才可以返香港，想不到政府懶理香港貧富懸殊，在抗疫層面也是漠不關心。

其實辦法總比困難多，只是港府因循缺乏應變，例如酒店不敷應用，便應該重開度假村作檢疫，例如竹篙灣、鯉魚門、北潭涌度假營等檢疫設施，即使未能完全滿足檢疫日期，但應該可以幫補部分市民的「疫監」需要，可以考慮「斬件式疫監」，容許部分時間在酒店，其餘時間可以度假村完成檢疫，總之一切並非鐵板一塊，按理可以靈活應對，只是政府選擇僵化，一成不變。

正如苦主所說，政府從未吸取經驗而屢屢重蹈覆轍。有旅遊界議員估計，增加檢疫酒店數目，若入住率不足一半，港府要「包底」，未知是否以經濟角度而歎慢板，更有意見指當局可能以限制檢疫酒店數目，來控制入境人流。

香港有酒店房超過9萬間，但只有約一成作為檢疫房間，政府應該鼓勵或推動更多酒店加入，只要有利可圖，相信絕對有酒店會加入。檢疫酒店坐地起價，其實受到條款限制，同一房型不能加價，只是當局有否切實執行，實在是疑問。

本報為民請命，日前報道檢疫酒店荒，當局才開放近1,200間備用房間供入境旅客預約，並加快處理第7輪指定檢疫酒店計劃，為何不能先知先覺，總是「唔踢唔郁」？Omicron方興未艾，相信繼續收緊檢疫的地區會愈來愈多，檢疫酒店更加渴求，政府一定要做好全盤計劃，推出措施後留意影響性，盡快調派資源來應變。抗疫並非紙上談兵，牽涉都是有血有肉的市民，在佳節流落外國街頭，香港人不要問蒼天，要問父母官在做甚麼？