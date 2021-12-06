功夫茶：安老不力仲死撐　可憐長者被玩殘

所謂「有麝自然香」，政策假如行之有效，社會自有公論，官員何需辯護？每逢周日，勞福局局長羅致光都喺網誌上長篇大論，為現行政策解畫，只不過每次都了無新意，講嚟講去都嗰幾句，甚麼扶貧有綜援職津，養老靠年金同長生津，真係佢唔悶，市民都厭！有眼皆見，現時社會老無所依，長者毫無保障，但當局不思己過仲要死兜，可憐一班老人家真係遲早被人搞到揸兜。

港人一生奮鬥貢獻社會，退休後安享晚年係理所當然。多年嚟，港人退休後嘅生活都缺乏足夠保障，普遍老人家每月依靠雞碎咁多嘅長生津，過着「有一餐沒一餐」嘅日子，莫講話生活，甚至連生存都有問題；假如不幸患病就更加悽慘，唔少獨居長者冇人照顧，魂歸天國都無人發現，而且隨着香港人口老化，問題逐年加劇；唔係危言聳聽，只係如實反映，長者「孤獨死」事件頻頻發生，絕大部分都係直到遺體發臭，先引人注意。市民都不禁反問，本港現時繁榮穩定，到底社會出現乜嘢問題，先會造成如此令人唏噓嘅現象？

實情就係掌握老人家福祉嘅羅局長，繼續念念不忘喺網誌上推銷公共年金，今次仲聲稱年金計劃係為咗照顧低中收入人士嘅退休生活。嗱！局長就話，假如退休人士嘅強積金加埋積蓄超過40萬元呢，可以保留35萬元，其餘拎去買年金，咁就可以拎到長生津之餘，仲拎埋年金。喂，聽落好似好爽噃！之但係局長都知去年退休嘅市民平均只領取34萬元強積金，換言之喺局長心目中呢，低收入人士不單止有積蓄，仲至少有6萬元添，大家覺得係咪「堅離地」？

眾所周知，真正需要港府幫扶嘅係基層市民，而喺目前扶貧政策搞到一鑊泡嘅情況下，基層可能連呢個月生活費都成問題，何來積蓄呢？再講，34萬元只係平均數，低收入人士嘅強積金自然更少啦，咁年金計劃又點幫到佢哋呢？講真，假如市民退休嗰陣有車有樓，仲有幾百萬喺手，使乜話一定要買年金，買幢樓放租都得啦。

最攞命嘅係，局長承認現時強積金制度未算成熟，要到2040年先較為成熟，又話長生津日後會優化。好聽啲就係畀個願景市民，明天會更好嘅；講得難聽喎，咪就係同已經退休、最有迫切需要幫扶嘅長者講︰「係咁㗎啦，認命吧啦」。坦白講，局長要同老人家大談未來願景，就算講到天花龍鳳，佢哋都未必等得到，咁又何其殘忍呢！

查實基層長者又唔係獅子開大口，不過想有人照顧，享吓清福；假如可以入住公營安老院，估計大部分基層長者都已經滿足，使乜整色整水。聚焦改善安老配套，例如增加安老院供應量等，都已經比年金計劃更為貼地，而且唔使等到2040年，羅局長何必捨易取難呢。