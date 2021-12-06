世界視線：角力層面多又廣　中美軍方對話難

台灣海峽近日上演一場罕見的緊張戲碼，一架美軍P8A海上巡邏機緊貼海峽中線，追蹤一艘解放軍094型戰略核潛艇，疑似模擬反潛作戰。戰雲密布下，中美兩軍前線士兵的神經早已繃緊，增加擦槍走火機會，凸顯兩軍高層對話的重要。可惜中美元首視像會晤中有關支持兩國軍方高層對話的共識，遲遲未有落實。究其原因，中美軍事角力層面太廣泛，需時決定議題次序，最佳對話時機可能在不知不覺間溜走。

美國與蘇聯在冷戰期間的角力比較單一，主要圍繞核武及太空競爭，當時雙方透過軍備控制談判，緩和緊張氣氛。現時中美軍事角力領域則多元化及複雜，除了常規武器、核武及太空外，亦包括網絡及高超音速武器，甚至5G通訊都牽涉在內。一連串問題首先要安排先後討論次序，基本上不能透過一次會談解決。再者，雙方需要制訂討論框架，決定不同議題分開討論抑或連貫討論，否則會因分歧影響整個談判。

自2013至14年起，中美關係漸趨緊張，兩國定期軍事會談、安全對話及聯合搜救演習次數不斷減少。及至特朗普上台，中美軍事交流陷入停滯狀態，中美高級別安全與外交對話於2017年建立後，僅維持兩年便放棄。去年爆發的新冠疫情全球大流行，亦進一步限制兩國軍事交流。對於中美軍方而言，恢復常態對話是重建互信首要一步，以擴大討論範圍，避免兩支全球最強大的武裝部隊出現戰略誤判。不過，即使雙方恢復軍事交流，美方對實質內容會有所保留，防止中國從中學習新軍事技能，並了解美國國防部的軍事行動細節。未來數年中美軍事交流可能集中在軍事準則等問題交換意見，促進協調及溝通，防止誤判及誤會，聯合演習則以人道主義搜救等非敏感項目為主。

長遠來看，中美軍事交流及對話仍然有不少障礙需要克服，前景並不樂觀。而兩國其中一方的輿論一旦出現好戰傾向以及浪漫化戰爭行為，值得職業軍人警惕，在滑向戰爭前力挽狂瀾。在中美注定長期競爭下，全面合作難以實現，只能局部合作，艱難地維持鬥而不破的局面。