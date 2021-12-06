在這裏寫這麼多的國際題目，其因有二：

一是國際的政治經濟已經全球一體化，很少國家或地區可以躲得過全球化變動的衝擊。美歐、中俄馳騁全球，布局再不是一洲一洋，不是傳統的圍魏救趙，而是首尾兼顧，全球聯動。香港作為中國的部分，從開始便是全球化的結果，差別只是過往是英、美帝國主義全球化的棋子，現在是中國全球化的先行。在香港不談國際，不看全球化的變局，便似埋首沙堆，自欺欺人。

英國殖民地時代要香港不看國際大局，只看眼前，不過是為了使港人成為英國殖民地的順民。今天，不放眼世界，香港的倒退只會被中國內地發展所淘汰。上海、深圳、廣州正力爭國際化，香港要保在內地的地位，爭取發展來提升港人的福祉，特別是為了我們的下一代，便不能不了解國際轉變，掌握全球化的脈絡，參與一體化的發展。港人要突破殖民地的思想困限，就如上世紀70年代香港大學生提倡的胸懷祖國，放眼世界，更且要進一步，身在祖國積極參與國家在世界的發展。

二是香港經歷殖民地和回歸廿多年的經濟結構轉變，去工業化徹底，難以從傳統意義來再工業化。即使科技創新亦缺乏工業基礎，不可能有所發展。香港沒有南韓、新加坡以至台灣的政府幾十年投入的技術知識經驗積累，也不可能像愛爾蘭那樣成為跨國公司的加工製造基地。金融地產的過度擴張，使香港的成本居高不下，也使本地人才趨易避難。特區政府現時的所謂規劃，不過是變相的地產經營，還是舊的一套，哪有可能推動起科研產業呢？

香港的金融服務業也不可能一成不變，落入投機的泡沫陷阱。金融以至其他先進性生產服務業，正在因新的知識、新的市場而急速提升。香港要依靠這些國際性的專業來推動整體社會經濟的提升，關鍵是知識，是全球性的知識。在全球一體化急劇轉變中產生不斷演變的知識，不可能再恃過往在本地或海外大學裏讀書便可獲取。

知識（包括技術）的國際化，決定香港金融與服務專業的前途。港人又怎樣可以關着門吃喝玩樂，炒股炒樓過日呢？尤其是世界在變，一帶一路的發展，知識的更新更快。香港更要突破英、美假新聞的困擾，不能不努力打通與世界連接，知識是關鍵！

多談國際題目，只是盡一點力。