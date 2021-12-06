因為要稱霸全球、武力威嚇世界各國，美國最喜歡到處展示它的海空力量，耀武揚威。有需要時，老美的陸軍也大多不會單獨行動，總是要經過海空瘋狂打擊對手，摧毀對方戰力之後，陸軍才空群出動，張牙舞爪、趾高氣昂地「收穫勝利果實」。

美國的這種戰法，是建基於它的海空軍力特別強大之上的，它可隨心所欲的打擊對手，別人還手無力，甚至打不到它。然而事情正在起變化，中國海空軍力日益強大，如果兩軍交戰，老美愈來愈發怵，知道佔不了多大便宜，甚至導致整個戰場敗於中國，於是老美又想起了要搬出陸軍「威懾」一番。

美國陸軍部長沃姆思女士最近表示，作為遏制中國戰略的一部分，美國陸軍希望能擴大在東南亞的駐軍及基地安排。沃姆思說，台海、南海及中日有主權爭議的釣魚島，都是印太地區衝突的熱點，因此，美國最重要是為此維持足夠的震懾力。

怎麼維持呢？沃姆思說，美國在亞洲的軍事裝備一直側重部署在東北亞，今後希望能擴大東南亞的駐軍及基地安排。她說，若要與中國在軍事上競爭，甚至應對潛在的軍事衝突，都要靠整體軍力，不僅是海軍與空軍。沃姆思表示，這樣的安排符合美國及區內盟友夥伴的利益。

美國陸軍在中美軍事衝突中是咋回事？可幫沃姆思簡單回顧一下。當年美國在韓戰中是充分領教了中國陸軍厲害的。二戰中的美國陸軍也很能打，然而在朝鮮戰場，老美陸軍王牌師團在有極為強大猛烈的海空軍力支援下，仍屢敗於中國陸軍。那時中國陸軍幾乎沒有海空支援，就能讓美國陸軍敗得很慘、很狼狽。現在中國的海空軍力已經空前強大，不但能和美國海空軍力正面作戰，而且足以抑制打擊它對美國陸軍的支援。兩國陸軍再搏殺，美軍下場會更悲。

請問美國的所謂「整體軍力」就能「足夠震懾」中國嗎？沃姆思還是好好讀點歷史再高談闊論吧！