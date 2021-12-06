如果說美國發動貿易戰是搬石頭砸自己，那麼近日美國證交會通過新規定變相逼退中概股，更是愚不可及的自殘行為。老美單方面更改遊戲規則，要求外國企業向美國政府公開帳目，並須披露是否國家控制或控股，這分明是刻意針對中國企業，在此情況下，絕大部分中概股除了從美退市，已別無選擇。須知目前在美國上市的中概股超過200家，佔美股總市值將近一成，少了這些股份，華爾街固然失去一大財源，美國股市整體競爭力和吸引力也必然大為失色，這不是自殘又是甚麼？

君不見，滴滴出行宣布即日起啟動在美退市程序，將轉到香港掛牌。這是意料中事，而且只是一個開始，美國不擇手段打壓之下，中概股回流潮勢必陸續有來。其實在美國出招前，中國已率先全面加強監管和審批，凡是涉及國家安全敏感數據的科企一律禁止赴美上市，可見主動權在中國，而不在美國。尤其像滴滴出行這種掌握大量用戶數據和交通資訊的科技平台，攸關中國國家安全，從一開始就不應該赴美上市，現在只是改邪歸正而已。

拋開數據安全的考慮不說，在中美博弈白熱化的情況下，科技巨企赴美上市，不僅政治不正確，而且是變相「資敵」，中國政府絕不可能坐視不理。這些企業主要業務和盈利都是來自中國，跑到美國上市後，等於將在中國國內賺取的利潤轉移到外國投資者手中，還要接受美國極為嚴苛的監管，有時甚至形同敲詐勒索，真是豈有此理。

此地不留人，自有留人處，現在美國以下三濫手段逼退中概股，恰恰幫了中國政府一個大忙，正好順勢引導中概股大規模從美退市，改到香港或內地上市。反正美國金融吸引力今非昔比，而且動不動就拿外國企業開刀，美股已不值得留戀，三十六計走為上計。

一直以來，美國好像一台巨大抽水機，利用市場優勢吸引全球優質企業赴美上市，從而抽取各國財富，鞏固金融霸權。如今為了遏制中國，竟不惜自斷水源，自毀根基，可見老美方寸大亂。這再次印證了一句老話：上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。美國種種不可理喻的瘋狂舉動，正是其霸權衰落的明顯迹象。反觀中國正按照自己的步伐穩定發展，按照既定的方針開放市場，既不怕美國遏制，更不怕美國脫鈎。