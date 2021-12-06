孩子不聽父母的話，未必該完全怪罪於孩子，如果父母愚癡昏昧，對事物常判常錯，子女不得已，也只能信自己。譬如孩子小時候鬧病，問：「爸爸，吃香爐灰可以治病嗎？」你傻不楞登，答：「古老流傳下來說是可以的，孩子，你不妨多吃點。」他依你所言，將香灰猛吞下去，險些兒弄出大事來。經此一役，兒子開始懷疑你的智慧與能力，往後再有別的事情求教，你也是十說九錯，他從此以後，自然不再信你。

以美國為首的西方政權，面對新冠肺炎疫情近乎沒轍，為政者大多將責任歸咎於民眾，說他們不聽話，在疫患初期不肯戴口罩，後來又抗拒打疫苗，近日則不重視社交距離，人與人之間有太多緊密接觸。權當政客們所講的都是事實，問題是孰令致之，為甚麼歐美民眾對政府如斯沒信心？我卻是十分體諒當地人民，以白宮主事者為例，他們便是經常犯傻，論智慧，不比那愚爸爸好得了多少。

不信的話，咱們就由特朗普出任美國總統開始，一件一件事檢出來看。特朗普出掌白宮後的第一樁大事，是要讓北韓放棄核武，他一度告訴世人，自己成功了，結果當然是相反。第二樁大事是跟中國打貿易戰，他宣稱很容易贏，但由2018年至今，卻是年年皆輸。第三樁大事是應對新冠疫情，他曾經信誓旦旦，說病毒不會大規模進侵美利堅，到頭來，美國的防疫堤一沖即潰，疫症中的死亡人數，長期位列世界第一。

拜登繼任美國總統後，他的決策與判斷能力，不見得比特朗普高明，全國染疫人數始終高踞不下。面對橢圓形辦公室內，一個又一個瞎指揮的傻爸爸，換我是美國人，也會慨嘆一句：橫豎都是死，不如信自己。