美國總統拜登日前在白宮演講期間多次咳嗽，不時停下來清嗓子，除聲音比平日低沉沙啞，聽起來亦似有鼻塞，他向現場記者承認正患感冒。拜登79歲高齡，上月又剛接受過大腸息肉切除手術，捱了一刀沒多久，現在身體又抱恙，白宮發言人十多日前才證實拜登有意2024年競選連任，他的「感冒」病情實在令人關注。

須知道由拜登牽頭纜的首屆線上「民主峰會」，本周將要召開，萬一老人家身體抱恙，未能親自主持，難道曾兩度公開表示美國會「協防台灣」的他，可以叫得動其他人代言？別忘了白宮此前已兩度為其急忙解畫，看來目前最想拜登早日康復的，應是獲邀與會的台灣。畢竟同樣一句「協防台灣」，就算出自副總統賀錦麗或國務卿布林肯之口，聽在台獨分子耳裏，效果也有天淵之別。看看日本前首相安倍晉三近日的「台灣有事論」，台灣反應之冷淡，可資證明。

值得留意的是，新冠變種病毒Omicron已經蔓延美國至少11個州份，有醫生指患者症狀與一般感冒極為相似。美國一項未經評審的研究更發現，Omicron存在一個以往其他變種都沒有的變異基因序列，這個序列常見於人類基因、一般感冒病毒和導致愛滋病的HIV病毒之中。難怪記者們也發揮新聞觸覺，關心拜登的健康，因為實在不敢小看Omicron，亦不知被評為對華政策基本上沿襲特朗普的拜登，會否在染疫一事上也走上前任的舊路。

不過既然拜登強調自己每日都有接受新冠病毒檢測，白宮醫生奧康納亦向媒體發信證實拜登未有感染新冠肺炎，以他們曾3日內令報稱染了新冠的七旬老人特朗普康復，醫術之高明，各界應予以信心。何況拜登的天敵與其說是感冒，不如說是特朗普。