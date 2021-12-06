特區政府房屋政策失敗，公屋輪候時間愈拖愈長，私樓樓價愈來愈貴，發展商為了滿足市民的強烈置業欲望，同時又要遷就其有限的購買能力，惟有將新樓愈起愈細，將以往的兩房單位縮減為一房、一房單位縮小成房廳合一，甚至將法例規定必不可少的廁所、廚房等，也變成開放式設計，房、廳、廚、廁共冶一爐。這些「納米樓」美其名是麻雀雖小，五臟俱全，實際卻可能比監倉更狹窄，是繼籠屋、劏房之後，香港另一聞名國際的「特色建築」！

有官員表示正考慮立法限制新建住宅的最細面積，以杜絕納米樓現象。有個別發展商亦表明並不反對，反正香港各類大小的住宅都供不應求，將單位起大一點（其實只是恢復正常），受影響的只會是能力較遜的準業主、希望薄利多銷的地產經紀，以及整體的建屋單位數字，發展商不會因而少賺了錢。

不過，新樓限呎是否真正有助解決香港的房屋問題、改善市民的居住環境？答案大家都知道是否定的。首先立法只能規管新樓，難以限制舊樓和二手樓，而且是限呎不限劏，市民及發展商一個轉手就可將單位一劏為二，甚或再二分為四，分拆出租及出售皆宜。能否限呎又限劏？那就等同立法禁絕劏房，現時蝸居於劏房的廿多萬基層市民，政府是否有足夠能力和單位將其安置？

即使真的做到限呎也限劏，又能否限人呢？即規定某一呎數的單位，最多只能有多少人或多少個家庭居住，這樣才能確保市民擁有最低限度的居住面積，但這又是否可行和合理呢？新樓限呎不僅不能治本，連治標都相信做不到，反而會滋生其他問題。香港要告別劏房、納米樓，始終還是要大幅、快速地增加土地房屋供應，否則再多的立法和限制也是徒然。