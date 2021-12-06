林鄭最後一份《施政報告》的147段，有關國民教育與價值觀教育段落，引用古訓說「三歲定八十」，說明教育必須從小做起。同理，要徹底止暴制亂，也必須從政府明確暴亂的性質和稱謂做起，否則連名稱也含糊不清甚至搞錯了，傳媒和學校也跟着宣教錯誤的「社會事件」稱謂，試問怎叫市民大眾、學生和青年與黑色暴亂劃清界線，徹底從意識形態上做到止暴制亂？更有甚者，由於政府稱謂的錯誤，有意無意間為黑暴卸責解套，催眠市民。最近便有政治變形蟲接過這說法，進一步上升演繹為「社會運動」。

為甚麼說林鄭為公民與社會發展科教師授課時，有關的標準說法這麼重要？理由就在於此。今後政府的公文、學生教科書、香港電台和私營廣播，在涉及世紀暴亂描述的時候，都必須引用林鄭的標準說法：「2019年一連串社會暴亂」及「黑暴」（即黑色暴亂）。林鄭的全稱或簡稱的說法，都準確描述了性質和準確銜接了中央在2019年起一直的標準提法「止暴制亂」，就是如假包換的暴亂。

曾幾何時，特區政府被黑暴瘋狂進攻下怕得要死，連「暴」字也不敢提，「亂」字也不敢講，只心虛說甚麼是「社會事件」，還要用逾千萬元公帑外判研究「社會事件」的成因，為黑暴粉飾解套及找下台階。

曾幾何時，特區高官在立法會的發言、公眾場合的講話、重大節日和各種社交場合的致詞，以至本屆政府的《施政報告》，都統一抹去揭露黑暴肆虐的銳角，削去同黑暴鬥爭的鋒芒，不敢針鋒相對進行揭露，只有低聲下氣的「社會事件」的稱謂和說詞，怎教人徹底同黑暴劃清界線？特首經過近3年才說出正確定性和稱謂，算是遲到好過無到，總算在任期結束6個月前做番對了。