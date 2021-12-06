新冠疫情肆虐近兩年以來，香港市民因庸官抗疫張弛無道而備受折騰，從一開始喪撲口罩，繼而瘋狂搶購防疫用品如漂白水，甚至搶購廁紙；加上庸官不食人間煙火，「乜原來咁多人要返工」，禁堂食搞到上班一族要冒雨迎風踎街邊、公園甚至喺廁所進食！

呢，本港強制使用「安心出行」出入表列處所，最快於本周四實施，惟政府暫未有公布更多相關豁免詳情。餐飲業界就話早前同食衞局官員就餐飲處所強制使用「安心出行」安排溝通，相信屆時會進一步豁免，除長者外，殘疾人士、有特殊需要人士亦可獲豁免。而更令人關注嘅，就係有關「疫苗護照」嘅安排，預料或於農曆新年後才實施，業界期望可以等到接種率達到八成或以上才實施相關安排。

「疫苗護照」明顯又係要谷長者打針，否則屆時掃「安心出行」都唔可以去飲早茶、睇優惠早場；如果咁谷針都冇成效，庸官未知會否再禁止長者搭公共交通工具？若然，兩蚊乘車優惠都可以取消埋！再唔打針，咁公立醫院「老人科」都唔畀你去。不打針寸步難行，問你仲敢唔敢唔打針？哈哈哈！

老朽都開始有啲動搖，這副硬骨頭還能堅持抗針到幾時？又冇得去茶樓一盅兩件，又冇得去探孫仔，連睇場優惠早場都No way，港人長命，唯一提前領略到嘅就係「壽則多辱」！想做個有點「尊嚴」嘅老人家，唯一方法就係：盡快打針啦！之不過，正當老朽心亂如麻，在打與不打天人交戰之時，睇見全城谷針，出現嚴重副作用嘅賠償機制又唔清唔楚，追討過程隨時一殼眼淚，賠畀你都令你感到恍如「施捨」，何況至今冇一宗死亡個案獲得賠償！打針實難，老朽都係選擇與天地精神相往來！