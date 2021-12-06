被污名為「網絡廿三條」的《版權條例》，雖曾進行3次大型諮詢，並且兩度向立法會提交修訂草案，雖只涉及市場和技術環節，但在反對派的「政治放大鏡」下被粗暴「拉布」而「流產」，至今已被延宕近15年，致令相關法例落伍滯後，跟不上資訊科技的發展演進和市場機遇。今天，受惠於國家「十四五規劃」，香港有機會成為區域知識產權貿易中心，便需從速擺脫政治羈絆，完善法例規範，鞏固經貿環境。

21世紀開創了知識經濟和創科經濟的新世代，「互聯網+」的高速發展就此起着推動結構性轉變的關鍵作用，作為國際經濟都會的香港，《版權條例》是於1997年6月27日生效，並在2006年就修例進行公眾諮詢，再於2011年及2014年兩度交予立法會審議，規管任何人在所有電子傳播平台轉播侵權作品，其後「減辣」，將戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免範圍，而翻唱歌曲、改詞創作仍不獲豁免；但兩次修訂皆因反對派擔心會影響言論和創作自由，更指稱這是當局打壓異見的手段，不斷編製「白色恐慌」，並在立法會進行「攬炒」式「拉布」而令修例「流產」，一切原步呆等15年。

相隔多年之後，政府以2014年草案為藍本，在立法會換屆之際，再次重啟修例工作並展開為期3個月的公眾諮詢，並指明這只是「起點」，往後不排除會有調整。有關鋪排和時間點可圈可點，但仍有需予認真檢視和跟進的地方。

須知道，《版權條例》的立例和修例目的，是要更好保障版權持有人的利益，但隨着科技轉變和國際間侵權行為熾熱，現有條例和制度已落後於國際主流發展和市場競爭形勢，若仍只談政治憂慮而罔顧市場要求和持份者權利，只會自我被邊緣甚至被淘汰，更令創作淪為圍爐取暖的自娛，修例便是唯一的自保之途。權力的鐘擺講求均衡有度，政府不能在反對派的老調中退讓，而應聚集加力、改革到底。

至於新修訂所採用「2014年版」，可以最大地減少爭議、最快地獲得通過，但該版本與現實市場仍有長約8年的時差，加上應有的前瞻性，差距將進一步拉大，當局應立即與業界協商合作早作部署，另應因應《港區國安法》的執行情況和社會實況，引進及修訂相關條文，並作出階段性說明，好讓業界和公眾做好期望管理，及早處理矛盾。

對於最受關注的「二次創作」或者所謂「惡搞文化」，在今天的社交媒體氾濫年代可說是稀鬆平常，但不少卻從無傷大雅的嬉笑怒罵，轉化為詆毀挑釁的人身攻擊，當中有人純為貪玩，亦有人只為「呃like」，更有人是有特定目的的網軍。需強調，不少「創作人」只顧表達其觀點和創意時，卻不計後果亦不理法律規定和言責自負的道理，為社會帶來不必要的爭議紛亂。