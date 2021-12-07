正論：強制出行逼打針　食肆員工變磨心

自從2月底開打疫苗，爭議事件不絕，首先是懷疑副作用傷亡個案，6,437宗異常事件報告，令人心寒，還有政府鍥而不捨谷針，無所不用其極，亦引起不少人反感。本周四起，「安心出行」手機應用程式強制推行至所有食肆及表列處所，食肆紛紛轉型，但依例需要員工接種疫苗，令到勞資之間又出現摩擦。

聖誕新年旺季將至，為了彌補疫潮帶來的損失，當然要把握機會，近期大量食肆更改營運類別，B類食肆每桌最多4人、堂食至晚上11時，若改為C類，每桌最多可6人，堂食至午夜12時，競爭力當然較優勝，據食環署最新數據顯示，C類及D類食肆數目已超過5,500家，新措施公布以來合共增加近10%，其中近百家在上周轉型。預計食肆「轉型」不絕，不過當中有一大問題，轉為C類需所有員工接種第一劑疫苗，據行內人士表示，仍有約20%前線從業員尚未打齊針，影響所屬食肆「升級」。

無論醫生甚至港府如何派定心丸，始終香港的疫苗接種率未如理想，尚未達到八成，其中一大原因是不少市民對其副作用甚至真正作用，一直抱有懷疑，離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，又增加1宗至49宗，青少年固然有已知的心肌炎風險，中老年打針後短期內出事，亦時有所聞，本報數日前報道男子打針後出現面癱嚴重，有關方面只允賠償不足一成上限，試問這個疫苗保障基金如何獲取大眾的信任？

食肆不少員工都是年長一輩，本來是官方表明為高風險群組，應該是接種首要目標，不過拖到現在還不打針，很多是因為患有長期疾病，怕打針副作用，之前在所屬食肆尚有空間生存，但新措施推出後，開始成為矛頭所在，恐怕被視為阻僱主賺錢的絆腳石。他們不少因為年齡及技能所限，難找其他工作，最終可能在壓力下低頭去打針。香港從來都不是勞工權益天堂，政府軟硬兼施，打工仔的「打」字，就包含了打針，這是無奈的現實。國泰航空早前要求所有駐港機組人員接種疫苗，連正在餵哺母乳及曾患癌的機組人員也不放過，即使提交醫生紙證明不宜打針，仍遭無情解僱。

最近社會人士為弱勢社群發聲，指政府強制掃「安心出行」，變相歧視沒有智能手機或因為身體殘疾未能用手機程式的人士。政府在措施實行前3日，急急公布豁免安排，65歲或以上及15歲或以下的人士，殘疾人士及其他獲政府或政府授權機構認可的人士，這3類指定人士可以用俗稱填紙仔的方式代替使用「安心出行」。表面上是德政，增加自由度，但在強制掃「安心出行」之下，已經預計多個行業，特別是飲食業，有不少受僱人士，即使有長期病也被迫去打針，又有誰尊重他們權利呢？

可見將來，選擇不打針，所付出代價會愈來愈大，剩下的選擇空間會愈來愈小，可能進入食肆都要打齊針，直到達成目標之前，政府谷針不會罷休。打了針可以保住工作，可是打了針能防止新變種Omicron嗎？