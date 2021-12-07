功夫茶：社會亂人心思變　失棟樑盛世難現

近年社會動盪不穩，經濟委靡，人心自然思變，導致本港近排掀起一股移民風潮，唔單止多個專業界別受影響，呢個風潮甚至席捲校園。呢，近日就有調查發現，愈嚟愈多年資深教師選擇離職，連帶學界都出現退學潮。須知道學校乃作育英才、培育未來棟樑嘅關鍵，資深教師嘅離開無疑影響教學質素，但並非不可彌補，但係大量學生退學，直接導致本地人才流失，遺禍尤深，特別係對於急切重鑄昔日輝煌嘅香港嚟講，可謂雪上加霜。

「望子成龍」係為人父母者最大嘅心願。有別於其他選擇移民嘅港人，子女嘅成長環境，必然成為家長考慮移民嘅重要因素之一，古代也有著名嘅「孟母三遷」。假如本港學習環境優良、師資優秀，縱然經濟再不振，為咗子女可以有錦繡前程，大部分家長即便含辛茹苦，都唔會輕言離開呢塊福地；正如香港經歷多次股災、裁員潮，學界依然不受影響。但倒番轉頭嚟講，假如本港教育失敗，教師質素參差不齊，就算地上有金執，恐怕父母寧願捱更抵夜，都要把子女送出國讀書，斷唔會任由子女留喺香港學壞。

事實上，香港教育嘅失敗並唔係一朝一夕嘅事，教育局咁多年嚟監管不力，隻眼開隻眼閉，令風氣愈吹愈歪。呢，上年嘅中學文憑試竟然考學生「一九○○至四五年間，日本為中國帶來的利多於弊」，家長睇見點會唔當堂嚇一跳。不過要數真正嘅導火線，恐怕係不良政治風氣殺入校園，眼見「黃師」多如天上繁星，煽動學生哥有書都唔好好讀，上街示威暴動。咁搞法，家長自然用腳對香港教育投下不信任票，直頭係「無鞋挽屐走」啊！

社會發展需要人才，現時各行各業都面對人才流失嘅情況，要解決需求，可以從外地引入，雖然只係治標嘅方法，但只要香港重現繁榮，人才自然會回流，畢竟喺香港土生土長，始終會有歸屬感。之但係學童一旦移民，失去咗對香港嘅歸屬感，就會造成永久流失，影響並唔係即時浮現，但相當深遠；尤其現時生育率逐年下跌，人口趨向老化，一旦失去未來嘅支柱棟樑，社會隨時崩塌，相當於埋下香港走向衰敗嘅遠因。

放眼世界，各國政府無不重視本地人才嘅培育，優化教育制度。北望神州，內地近年冒着重挫經濟嘅風險，都要強硬推行教育改革，就係為咗幫下一代構建更優秀嘅成長環境。再望望港府，唉！教育局一眾官員似乎仲發緊春秋大夢，碌碌無為，可憐各校校長為咗解決困境四處奔波，連中學校長會主席連鎮邦都公開發聲，呼籲教育局支援跨境學童，推行小班或中班教學。人心思變難逆轉，但港府都要求變，方可求存。