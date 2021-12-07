世界視線：反擊美國搶訂單　法國軍售阿聯酋

經歷9月澳洲取消潛艇訂單後，法國終迎來對外軍售好消息，宣布向阿聯酋出售80架疾風式戰機及12架獰貓武裝直升機，總值170億歐元（約1,496億港元）。法國在天價軍售中，看準了阿聯酋對美國F35A隱形戰機失去耐性而賺得盆滿缽滿，報回美國強搶澳洲潛艇合約的一箭之仇，同時對波斯灣國家施加影響力，可謂一舉多得。

阿聯酋與中國關係密切，引起美國國會議員疑慮，因此遲遲沒有批准出售F35A。阿聯酋遂把目光轉向疾風式戰機，令法國長達13年的推銷心血沒有白費。與第5代的F35A相比，疾風式戰機只是第4代半戰機，沒有隱形能力，稍遜一籌。不過，它已足夠阿聯酋應付軍事任務。明顯地，財大氣粗的阿聯酋不會放棄購買F35A，因為美國承諾出售戰機推動阿聯酋與以色列關係正常化；但華府事後顧左右而言他，顯得有點理虧。

美國及法國一直是國際武器出口市場的競爭對手，法國先聲奪人取得阿聯酋的戰機訂單，一掃失去澳洲潛艇訂單的陰霾。對法國總統馬克龍而言，軍售為法國帶來大量就業機會，有利他在明年大選競逐連任。雖然法國左翼領袖批評阿聯酋人權紀錄差劣，對軍售感到羞恥，但軍工集團只在乎商業利益，他們對馬克龍帶來巨額訂單無任歡迎。

目前，阿聯酋空軍有59架法製幻影2000戰機，美製F16E戰機則有78架。疾風式戰機日後會取代幻影2000，屆時法製戰機數量反超美製戰機。為了接收新戰機，阿聯酋空軍機師將赴法國受訓，接受法式軍事文化洗禮，日後進一步鞏固軍中親法國勢力。法國透過出售新戰機，成功維持對阿聯酋的軍事影響力，更加強對波斯灣事務的話語權，兩者恐怕非美國所樂見。

美國及法國對阿聯酋相繼展開空權外交，反映雙方對波斯灣戰略要地的重視程度。台灣向美國求購新型戰機不果後，於1989年改向法國購買幻影2000。美國擔憂從此失去台灣軍售市場，3年後終宣布出售150架F16A/B戰機予台灣，迄今一直維持對台灣空軍的影響力。美國會否再次亡羊補牢，值得拭目以待。