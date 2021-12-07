中國對付立陶宛的政治挑釁，一是終止中歐班列到立陶宛的落站上下貨，只容許過境。這便打消了立陶宛借維京鐵路把中歐貨列接上其港口出北海的企圖，減少了立陶宛的貨運中介作用，也同時助長俄羅斯用聖彼得堡和加里寧格勒港口來作替代。

二是從12月開始，中國海關取消立陶宛的國別登記，中國不再與立陶宛有進出口貨物貿易關係。立陶宛與中國的貿易不大，且是對華逆差，但它最重要的產業──雷射設備，九成出口，三分之一出口中國。中國是它最大最有擴展的市場，不能出口中國，打擊巨大。中國還可容許部分經香港轉口內地，操控權在中國，而中國出口產品性價比優越，少了中國產品供應，該國現時高達9%的通脹率只會惡化。美國承諾的資助，只是6億美元的貿易信貸，不是援助，此所以它要向歐盟求助，但可能同樣地口惠實不至。

三是中國在立陶宛的投資會撤退，最重要的是招商局在其主要港口Klaipeda投資，該國政府以安全理由反對。可中國企業不繼續投資，它難找其他投資者接手。該國落後的基建難以改善，航運更不易與擴建的俄羅斯港口競爭，所失的不是一時，而是今後的發展機會。連同中歐班列取消立陶宛的停靠，立陶宛的貨運發展便被邊緣化，今後應極難恢復。

立陶宛以挑戰中國來討好美國，背後是該國政治一直偏右，反共反俄反中，該國在美國的僑胞多從蘇聯統治下逃難，政治立場仇共，故內外合作，目的是爭取立陶宛更緊密地靠攏美國。該國正游說美國在當地設立永久的軍事基地以抗俄羅斯。

在歐洲，立陶宛屬貪污舞弊嚴重，近月民意對政府極其不滿，不僅能源危機帶來高通脹，新冠疫病處理也極不理想，染病率達18%，在全球位居最嚴重之列，超過英、美的15%，情況更在惡化中。立陶宛政府的挑戰中國，乃至與白羅斯對抗，應該是為了轉移國內矛盾的注意力。可是中國反制，美歐口說不助，國內矛盾只會劣化。疫情失控，能源短缺，今冬怎樣度過呢？若與白羅斯衝突激化，該國的電力依靠從白羅斯進口，白羅斯停止供電，可令全國陷入危機中，政府怎樣不會被推翻呢？立陶宛政府的玩火，是以卵擊石。

中國還可做的是吸引立陶宛的雷射儀器產業人才來華工作，徹底地打垮它的明星產業。深圳可動手了！