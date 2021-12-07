回歸20多年，「港人治港」很失敗，不但體現在行政長官、管治班子所託非人上，而且表現在香港公務員體制和隊伍存在諸多嚴重問題上。首先是政治問題，其次是眼光眼界問題，三是故步自封能力問題，四是官僚主義嚴重、懶政怠政問題。香港公務員體制和隊伍是由英倫一手打造、經營百年的，是英國殖民管治香港的工具，要不是中英談判解決香港問題，要不是北京1997年後實行「一國兩制、港人治港、高度自治」，這個公務員體制和隊伍早就要經過重大改造和調整，早就成為國家公務員的一部分了。

然而「一國兩制」下，香港憲制地位轉變，香港公務員體制和隊伍可以絲毫不變，中央不對其改造和調整。於是英國人就有了充分的時間和條件，1997年撤退前在公務員中部署力量，間接參與和影響「港人治港」，將香港的治權能抓住多少就抓住多少。這個政治問題的影響力，在反修例黑暴中有大量主任級公務員參與集會和抗議活動，公開在鏡頭下晒出自己的工作證以煽動更多的公僕加入隊伍，可說表現得十分充分。

與此同時，香港公務員隊伍的政治問題還包括無間道、潛伏者和間諜的存在。香港公務員體制來自英國文官制度，1997年前被吹得天花亂墜，甚麼「世界一流」、「專業精英」，然而隨着時代的變化，特別是中國的變化、內外環境的變化，香港公務員盲目的自大，令他們坐井觀天，眼界狹窄，見識淺陋，完全跟不上形勢和大局的發展，孤陋寡聞，這樣的故步自封、能力衰退，遇到問題特別是新形勢下出現的新問題就無力解決。經過百年滄桑，香港公務員的內部運行和管理也出現了「恐龍症」，官僚主義滋生，懶政怠政，互相推諉，逃避責任，少做少錯，不做不錯，整部機器生銹，工作作風「朽敗」。

香港回歸就快25年，香港未來方向鐵定是融入國家發展大局、納入國家治理體系，香港公務員的種種問題必須解決。