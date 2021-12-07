美國大鑼大鼓舉辦所謂「民主峰會」，以民主判官自居，將世界分成兩個陣營，對各國指指點點。但諷刺的是，哈佛大學甘迺迪學院一項針對美國年輕人的調查顯示，52%受訪者表示對美國民主制度失去信心，其中39%認為美國民主陷入困境，另有13%認為美國是失敗的民主國家，只有7%受訪者認為美國是健康的民主國家。更有趣的是，35%受訪者認為在他們有生之年可能會發生第二次內戰，25%受訪者甚至認為有生之年可能看到美國分裂。這個調查結果狠狠戳破美式民主的神話。

己所不欲，勿施於人。美國人自己尚且不相信民主甚至鄙視民主，還要向別人推銷民主，這不是笑話嗎？美式民主最大的欺騙性在於，選民總是被告知可以用選票改變一切，包括更換領導人。其實，正如英國哲學家Herbert Spencer指出：「即使每幾年就能自己選一個新主人，奴隸還是奴隸。」

道理很簡單，在美式民主制度之下，幾乎所有政治人物都是利益集團的代理人，而不是代表民眾和國家利益，為了選票他們可以隨便許諾，但當選之後即杳如黃鶴，所有許諾煙消雲散，誰會兌現？理論上選民可以在下次選舉把他們換掉，實際上換湯不換藥，新上台的政客還是同樣貨色。所以說，選舉只是掩人耳目的政治遊戲，根本改變不了任何事情。

尤其像美國這種長期由兩黨輪流執政的制度，選民只能二選一，不是爛橙就是爛蘋果，無論誰當選，都沒有甚麼區別。最大的問題是，民主黨和共和黨分別只能獲得約一半選民支持，不管誰入主白宮，都意味着有一半選民反對，施政效率大打折扣。特別是經過前總統特朗普4年瞎折騰，兩黨惡鬥加劇，社會撕裂惡化，幾乎到了勢不兩立的地步。難怪愈來愈多美國人擔心發生第二次內戰，甚至分裂。這也許就是因果循環，美國一直在世界各地煽風點火，製造動亂和分裂，遲早有一天報應在自己身上。

說到底，選舉未必等於民主，民主也未必等於治理。美國自稱民主燈塔，卻成為新冠疫情最嚴重國家，迄今已有近5,000萬人感染、逾80萬人死亡；反觀被視為「專制」的中國，卻能迅速控制疫情，感染病例和死亡人數都是全球最低的國家之一。誰真正注重人權關心民生，事實就是最好答案。美國有何資格站在道德高地？