周四起，市民進入食肆及其他表列處所必須使用「安心出行」，下一步則是推出「疫苗護照」，未接種疫苗的市民將會被禁足進入食肆等公共場所，據悉可能在農曆新年後推出。港產官僚煞有介事強調，「不打針一旦造成影響，就要其他人埋單」，彷彿不打針便是十惡不赦一般。

其實，港產官僚訓斥市民的同時，有沒有「攝高枕頭」捫心自問，政府有沒有先做好防疫本分？有沒有盡力釋除市民對接種新冠疫苗的疑慮？若他們懂得易地而處，反躬自省，又豈會厚顏到將疫苗接種率未如理想的責任，統統歸咎於市民不肯打針？

香港目前已沒有本土個案，但輸入個案無日無之，例如剛過去的周日，本港新增9宗新冠肺炎確診輸入個案，全部涉及L452R變種病毒株，其中6名確診者又是獲豁免檢疫的貨船船員。看見了吧？香港之所以無法完全與病毒隔絕，原因是政府堅持讓高危群組豁免檢疫入境，於是乎，前陣子是接連有機師確診，這陣子則輪到船員中招，一旦病毒流入社區，後果不堪設想。港產官僚不去堵塞輸入漏洞，卻擺出「訓導主任」姿態訓斥市民不肯打針，甚至變本加厲，不打針便不准進入某些場所，堪稱本末倒置，豈有此理！廢官所說的「要其他人埋單」，正是有口話人冇口話自己，防疫中門大開卻要市民埋單才真。

更不必說，打針後出現後遺症的賠償機制欠缺透明，明明白紙黑字寫明面癱超過26周可獲最高150萬元賠償，詎料有苦主向本報申訴，面癱超過8個月僅獲10萬元「掩口費」，講明不接受也硬塞。講到尾，港產官僚鬼拍後尾枕，之所以千方百計強制全民打針，無非為了與英美通關，屆時變種病毒全面攻陷本港，與疫共存便大功告成了！