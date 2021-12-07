新冠肺炎疫情何時受控尚未可知，惟懷疑針後出現異常情況則不絕於耳。有六旬漢8個多月前應政府呼籲接種疫苗，但針後出現面癱，病情一直沒有起色，不能正常飲食，嚴重影響日常生活，當局僅賠償10萬元便欲了事。港官還好意思想對市民打「疫苗護照」的主意，他們應先接受肉毒桿菌注射，人為地使其面癱嘴歪、眼睛不能合上8個月，再說不遲。

按疫苗保障基金資料，面癱持續26周或以上，最高可獲賠償150萬元。按上述苦主年齡計算，上限應為125萬元，到頭來所得竟不足一成，準則實太無從捉摸，莫非這金額是據「針」字中的「十」來釐定？倘中國人造字將「打針」定為「打銆」，才能獲賠百萬乎？

截至上月23日，疫苗保障基金共接獲595宗申請，獲批個案僅87宗，涉款1,042萬元，平均每宗獲賠約11萬元，至今沒有一宗死亡個案獲得賠償。基金批出申請之嚴苛，體現了林鄭說的「用公帑須謹慎行事」，雖然這種謹慎從來不對官員，只對市民。

政府設立疫苗保障基金，是為在接種最後一劑疫苗後兩年內出現非預期的嚴重異常事件、並能提供有關證明的人士提供財政援助。基金曾以「與所接種疫苗無關」為由拒絕受理若干索償申請，可見事涉疫苗生產商及不斷叫市民打針的港官而已，那為甚麼作出賠償的竟不是疫苗生產商、港官，而是庫房，亦即納稅人呢？試問當中道理何在？

在這個「與疫苗共存」的時代，疫苗生產商進帳數以百億美元計，早已肥到有穿襪困難症了，倘能從巨額利潤中撥出一丁點作賠償之用，除了是一種負責任的表現，亦能對世上僅獲賠雞碎甚至不獲賠償的苦主，有更公道的處理。只可惜在谷針上腦者的眼中，要負責的從來只有市民。