港鐵日前發生罕見的「甩門」意外，一輛往堅尼地城方向的港島綫列車，在銅鑼灣站入站時，一道面向車道廣告燈箱的車門突然飛脫，險象環生。雖然事件最後沒有人命傷亡，但灣仔至鰂魚涌站的列車服務暫停了近3個小時，港島綫餘下各站的班次亦有延誤。由於事發正值下班繁忙時間，港島北部交通隨即陷入癱瘓，大批市民苦等兩、三個小時逼巴士及電車都無法返家，令人想起兩年前的黑暴「大三罷」慘況！

港鐵的初步調查顯示，事故是由車道廣告板組件鬆脫，撞到行駛中的列車車門所引致，強調與列車、車門及路軌的設計和性能無關，未來會調查是否涉及人為疏忽，似乎想將責任推卸給負責維護廣告板的工人及外判承辦商。眾所周知，港鐵為了賺取更高的廣告收入，近年將部分車站與車道的廣告燈箱愈做愈大、愈設愈密，自然增加了維修保養的難度和發生意外的風險，政府有否就這方面作出監管？

根據按服務延誤時間來計算罰金的機制，預計港鐵須就今次事件向政府繳付約300萬元罰款，但肯定仍低於半個香港島瀕臨癱瘓、數以十萬計市民受影響所造成的經濟損失。事件再次凸顯香港交通服務的「一鐵獨大」問題，其他公共交通不但無法取代港鐵，就連暫時頂住幾個鐘也不行。

港府計劃花巨資推動「明日大嶼」計劃，在中部水域填海興建人工島，必然又是依靠鐵路來接駁大嶼山與港島，一旦到時又發生「甩門」意外，人工島便可能變成孤島。對於預計可提供多達90萬個住宅單位的北部都會區，港府也想靠加建多條鐵路支線來滿足其交通需求，未有提出興建全新的鐵路或行車主幹道，若屆時東鐵、西鐵或北環綫其中一條「跪低」，後果將不堪設想。