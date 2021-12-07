林鄭月娥在向公民科教師講課時，強調要提升學生的價值觀。對此，說到問題的核心和要害，要教育學生做守法的國民。

講授好公民科並不是為了讓學生加分或是考好該科的試，當然考試也是重要的。但最重要的是，教育學生做一個堂堂正正的中國人，遵守《憲法》和《基本法》，樹立正確的國家觀念和正確的國民觀念，讓學生從小建立愛國家、愛香港、愛社會、愛集體、愛家庭的正向價值觀念。

教師講授好公民科也不是為教而教，為五斗米而教。教師要教好此科，也必須由自己做起，以身作則。很難想像一個不愛國、不愛港的教師，會教得好公民科。因此，教師宣誓必須盡快全面落實。

同理，林鄭月娥雖然以行政長官客串了一堂教師，僅僅講授了一節課，但如果身為做過教師的老師的行政長官，所作出的分析和演繹，不是身體力行的話，又怎能起到模範教學的示範作用。基於此，教育局有責任督導學校授課和教科書編寫的內容，對2019年社會暴亂的詳稱和簡稱，必須統一依據林鄭授課時的標準表述稱謂。政務司司長也有責任指示各部門的公文或政府文告，統一上述的林鄭口徑，徹底清除過去「社會事件」的錯誤說法，撥亂反正。

本來，林鄭在10月發表本屆政府最後一份《施政報告》的時候，是最好的時機全面和深刻反思及總結2019年社會暴亂、揭露敵人、教育學生和青年、團結全港市民把止暴制亂的鬥爭進行到底，並在此基礎上揭開香港前進新的一頁，輕裝上路。只可惜，她沒有做到，唯一的些微進步，是不再用「社會事件」的錯誤表述。由於特首過去態度不鮮明，政治變色龍以為有機可乘，進一步稱為「社會運動」，把黑暴合理化，極陰毒也！