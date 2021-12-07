素有「神童局長」之稱嘅勞工及福利局局長羅致光，一直好努力咁推銷公共年金計劃，佢菩薩心腸，好驚港人長命過百歲，靠雞碎咁多強積金或有限嘅積蓄，唔夠「長命百歲」嘅生活開支，屆時就「全家都在風聲裏，九月衣裳未剪裁」，凍瓜餓死老婆仔女瘟臭屋，咁就大大鑊！所以，趁一口氣，點一盞燈，一定要買年金，一旦食到120歲，個個月有年金又兼享長生津，咁你就係人生勝利組！

羅局長唔認同外界質疑港府只為高收入人士着想，佢反駁指年金計劃嘅目標群組明顯係為低收入嘅退休人士而設，計劃入門金額只係5萬元；目前全港逾4,000人已購買公共年金，且同時領取長者生活津貼。羅局長以65歲男士為例，退休積蓄加上強積金合共50萬元，可保留35萬元現金，餘下15萬元則購買公共年金，每月領取870元年金，同時又符合資格，月領3,815元長者生活津貼。

依家物價指數上升，衣食住行樣樣難，長者退休若然要租住劏房，一個月攞4、5千蚊根本連飲粥水都難過！呢，從事社會研究嘅學者指出，目前全港有近40萬名65歲或以上嘅貧窮長者，貧窮率為32%，形容計劃對呢批長者「無乜用」；若「閒錢」只有十餘萬元，寧願把積蓄傍身應急。

40萬貧窮長者，相對於4,000人領長生津兼買年金，即係仍有逾30萬貧窮長者分分鐘無隔宿之糧，餐搵餐食餐餐清！阿哥，仲要求神拜佛，千祈唔好有急病，否則送去醫院，可能就咁揮一揮衣袖，不留一片雲彩就逍遙天堂！唉，仲講乜鬼長命百歲一定要買年金吖！局長，走出辦公室，真正考察民情，食吓人間煙火，腳踏實地為基層百姓做多點實事，年金留番你退休時買喇！