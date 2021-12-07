美國密歇根州底特律市郊的牛津高中，上周爆出駭人聽聞的校園槍擊命案，造成最少4死7傷。該校年僅15歲的學生克拉伯利，正正是血案的疑兇。更令人髮指的是，在校方發現男童表露出犯案動機、要求其父母詹姆斯及珍妮弗把他接走及安排接受輔導後，卻遭拒絕，最終男童數小時後在校內大開殺戒，釀成悲劇。結果男童被控恐怖主義及謀殺等重罪，其父母也面臨非自願過失殺人控罪。

警方翻查這位「娃娃臉殺手」的社交帳號及日記，發現他是一名槍枝狂熱愛好者，其作案用的半自動手槍，正是父母買給他的聖誕禮物。在他獲得這份禮物後，暗自於日記寫道：「太好了，我會把學校那群蠢貨全部殺掉。」至案發當日早上，老師發現克拉伯利在課室桌上畫上大開殺戒的字句，於是急喚克拉伯利夫婦到校，要求他們把男童帶走及接受心理輔導。

惟克拉伯利夫婦拒絕把他接走，也沒過問兒子有否帶槍返校。珍妮弗甚至偷偷給兒子發短訊：「寶貝，我一點也沒有生氣，但你要學會不被人發現。」結果克拉伯利回到課室進行無差別射殺，一時間中學變成人間煉獄。對於兒子如此明目張膽的行兇預兆仍無動於衷，克拉伯利夫婦可謂枉為父母，兩人除了沒對受害人家屬作出任何道歉表示，被捕後亦否認所有控罪。

克拉伯利夫婦的態度令網民咬牙切齒，有人「起底」發現珍妮弗原來是前總統特朗普的支持者。她曾於社交網向特朗普發公開信，感謝對方允許她擁有攜帶武器的權利，並指她支持邊境圍牆，但「戴頭盔」稱自己不是種族主義者。可是，她又在其他貼文中抱怨，兒子校內其他同學家長「是非法移民」。可以相信，克拉伯利夫婦和大部分特朗普支持者一樣：擁槍排外的右傾白人。

美國今年已發生29宗中小學校園槍擊案，合共造成11死48傷。檢察官揚言要令克拉伯利一家承擔責任，以傳達負責任管持槍械的訊息。於1999至2018年間發生的105宗校園槍擊案中，有84宗案件的作案槍枝是從學生的家人、親戚或朋友處取得，但只有4宗案件的涉事成年人，最終因為沒有將武器鎖好而受到刑事懲罰。可見現行法律對擁槍人士根本沒有足夠阻嚇作用。

在美國擁槍者眼中，賦予人民持有與攜帶槍枝權利的憲法第二修正案，屬神聖不可侵犯。誠然，槍權本為保障人民自由民主，避免專制獨裁，可是現實上槍枝已成為殺人兇器，定期的大型校園血案也成為美國獨有的可怕現象。在左右兩派分裂對立的政治氣氛下，共和黨更關心槍枝行業與他們的自身利益；而全國步槍協會勢力龐大，政客寧願犧牲兒童，也不願失去選票。普通平民的生命和自由，隨時可被他人的槍枝奪走，這樣的一個國家，又如何走下去？