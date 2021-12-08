世界視線：獵殺野豬要重罰　乏力打擊食野味

野豬為害全國多省，重災區四川省及河南省先後有農民因保護農作物而獵殺野豬，結果誤墮法網。事件不禁令人反思，為何打擊獵殺野豬成為近期重點執法對象，反而食用貓狗及野味卻一直禁之不絕，時至今日亦非全國各地均立法禁止陋習。歸根究柢，與傳統心態影響及執法不力有關，最終在供求關係下形成惡性循環。

四川省廣元市旺蒼縣一名農民飼養3頭獵犬驅趕野豬，結果咬死多隻國家二級保護野生動物斑羚，意外觸犯非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，須罰款及賠償22萬元（人民幣‧下同，約26.4萬港元）。河南省南陽市淅川縣一對農民夫婦亦為了保護農作物，3個月內獵殺8頭野豬，非法狩獵罪成判罰4,000元（約4,895港元）。農民的遭遇引起輿論同情，他們在保護農作物被動情況下觸犯法例，沒有主觀動機，因此判罰值得商榷。

反之，食用野味有主觀動機。在全面進入小康社會的今天，價值不菲的野味成為了部分食客炫耀資本，他們視為古代達官貴人享用的山珍野味，充滿特權階級思維。部分老饕對貓狗及野味樂此不疲的原因，與誤信民間偏方有關，如廣東人相信進食「龍虎鳳」（蛇、貓及雞，甚至是果子貍或狗煮成一鍋）有補身之效，每年秋冬更是供不應求。

目前全國僅有14個省及直轄市推出或修改地方法規，全面禁止食用野生動物，佔全國34個一級行政區不足一半。換言之部分地方不存在類似法規，為野味愛好者提供可乘之機。再者，不同地區的食用野味罰款標準不一，野生動物交易較繁榮的廣東省是按照動物售價的倍數而處罰，號稱是全國最嚴苛，但毗鄰江西省直接規定罰金由500至兩萬元（約612至2.44萬港元）不等。各地罰款差異，令食客可選擇前往罰則較輕地區，繼續滿足口腹之欲。

野味及貓狗有價有市，龐大的產業供應鏈只能依靠徹底、果斷及持續的執法行動摧毀，甚至要跨省協調，以產生阻嚇力，否則短暫行動難發揮作用。各地法規及罰則亟待統一，以免出現漏洞。若不徹底取締食野味，將難以擺脫野味帶來的公共衞生危機。