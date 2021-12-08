功夫茶：保育葉公好龍　古蹟化為烏有

各位街坊，有冇諗過參觀「前深水埗配水庫導賞團」吖？呢個導賞團今個月15日起舉辦，暫定至明年6月14日，為期半年。講開呢個主教山地下配水庫，一度曾捲入清拆風波，據云係水務署同古蹟辦「溝通失誤」，以為「只係一個普通水缸」，加上古物諮詢委員會將水缸列為不作評級，是以判斷為「毋須跟進」！

各位，要不是後來輿論高度關注，水務署才叫停清拆工程，呢個「一級歷史建築」今日已灰飛煙滅，一個咁有歷史價值嘅「地下水宮殿」就咁毀於庸官之手！保護歷史建築要有正面思維，無奈政府搞保育卻一味葉公好龍，表裏不一，加上拖延評級，又乏監管。一些真古蹟被人肆意破壞，有關部門完全後知後覺。

嗱！早於今年8月，本報曾踢爆有人涉嫌喺大浪村旁、位於西貢東郊野公園範圍內嘅鹹田灣大興土木，擬建私人房屋。迨至今年11月再次發現同類事件！喺鹹田灣附近有過百年歷史嘅西貢大浪村，近日被市民發現古村已變成「爛村」，有整排古老村屋只剩下大門牆壁，其主體結構已然不見，懷疑係鹹田灣工程車輛駛入古村做嘅「好事」！

阿哥！呢條古村位於「鹹田考古遺址」內，並一早被評為擬議2級歷史建築，之不過，直到依家政府仍未為古村定下最終評級，hea成咁，有乜辦法古蹟唔變歷史陳迹？加上頻頻爆出違法放置建築材料及工程車輛出出入入，古村現在一片頹垣敗瓦，滿目瘡痍，落得「於今腐草無螢火，終古垂楊有暮鴉」；呢個政府保育古蹟無能，依家規劃署、古蹟辦等又互扯貓尾，大玩太極推手！

本報關注古村變爛村事件，政府部門日前回覆表示，正跟進有人未經批准喺大浪、鹹田一帶政府土地上，放置建築材料及機械，但「死撐」冇發現違規建屋工程喎！關注團體指出，大浪村評級拖逾10年仍未落實，批評古諮會「不合理地慢」；若然等到「拆咗先評」，呢條有250年歷史嘅古村怕已慘遭劫難，化為一堆黃土喇！

事件反映政府根本無心保育，保育古蹟除咗要有正面思維，更不能hea，政府及各部門完全冇吸取深水埗配水庫嘅教訓，即使本報及村民一早指出有「異常舉動」，佢哋仍然佛系思維，裝聾扮啞，咁多工程車出出入入，仲話「冇發現、搜證無力」！阿哥，考察古蹟點可以一味靠估？要保育古蹟，豈能「坐而論道」？庸官對古村全不放上心，但知放軟手腳，部門互卸責任，難怪口痕友話，呢個廢柴政府識搞保育，即係太監至叻教人行房啫！嗚呼哀哉！功夫茶睇怕大浪村最後又係消失於歷史長河中！