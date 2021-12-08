正論：特權群組先通關　中港家庭團聚難

千呼萬喚未出來，先抱琵琶半遮面。萬眾期待的中港通關在林鄭揚言取得階段性成果之際，不僅仍未有確實通關日期，當局更表明通關初期只會讓公商務群組優先，中港家庭、跨境學童繼續隻字不提。公商務群組本來已享有免檢疫特權，只是因為商討通關而在上月中叫停而已。如此通關，顯然與普羅市民的期望存在極大落差。

港府早前才放風，本月首周有望實施「小通關」，林鄭更喜孜孜表示內地已確認香港具備通關條件。無奈好事多磨，港府外防輸入漏洞百出，隨着本港錄得4宗Omicron新型變種病毒輸入個案，原以為萬事俱備的中港通關猶如一盆冷水照頭淋，首周「小通關」固然沒有出現，就連定下確實通關日期也欠奉。林鄭昨日表示，通關配額會先開放與香港經濟相關、曾經獲豁免的群組，並指明是商務和公務人員，即日起各政策局將聯絡商會、專業團體等，決定哪些人士可獲優先處理。至於「港康碼」本周五起開放予市民申請，但由於通關初期實施配額制，亦未知每天有多少配額以及何時通關，呼籲市民不需急於申請云云。

消息一出，坊間均表示大失所望。事實上，公商務群組過去一直享有返港後免檢疫特權，主要為在內地從事生產作業的香港企業而設，只是港府上月忽然積極爭取與內地通關，取消大部分豁免群組免檢疫安排，工業貿易署才宣布該署發出的豁免授權信已於11月12日起失效。換言之，即使「小通關」就快落實，但若只限於少數公商務人士免檢疫入境，即是回復取消不久的特權而已。對數以萬計的中港家庭和跨境學童來說，通關依然是可望不可即，團圓固然無期，就連重啟去年6月推行過的跨境學童點對點上課安排亦無望。長此以往，妻離子散、學業成績一落千丈絕非危言聳聽。

眾所周知，香港防疫一直「是是但但」，好不容易才出現兩個月本地清零局面，讓內地對中港通關稍稍恢復信心，奈何港府防疫甩漏死性不改，外防輸入繼續中門大開，以致輸入個案無日無之。尤其Omicron新型變種病毒來勢洶洶，內地至今「力保不失」並非易事，一旦因為與香港通關導致新型變種病毒大舉來犯，絕對是因小失大，中央豈會不慎之又慎？再說，港官防疫錯漏百出不需問責，不等於內地官員也有這支歌仔唱，實情是，疫情爆發至今近兩年，地方官員因防疫不力而烏紗帽不保數以千計。本報曾預言「通關之日就是爆疫之時」，要是不幸言中，因此被問責的內地官員肯定不在少數，他們又何必拿自己仕途來冒險？可以斷言，中港家庭欲在農曆新年前團聚有一定困難，而跨境學童的學業只能繼續被犧牲。

最可笑是，港官未學行先學走，急不及待吐露心聲，急欲強制全民接種疫苗以便與國際通關。提高疫苗接種率並非壞事，早日與國際通關亦是很多人的願望，但前提是全球疫情必須同步受控。當西方國家變種病毒爆個七彩，港府還要開門揖疫，「與國際通關」無異於自討苦吃。