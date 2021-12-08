香港要進一步國際化，從沉醉於逸樂和英美體制中脫拔，放眼了解正在大變的世界，重點是在大學教育與智囊的發展。

香港的大學教育近一、二十年倣效美國，要推動Liberal Studies，目的是打破理文的人為限制，使大學生有較全面的知識文化訓練。背後意念是克服美國以往大眾教育的大眾生產模式，按機械組織原則高度分工，後者應是美國生產的福特主義模式的伸延。近代人才已不是單單職業式的訓練，而是要與社會經濟的多元化、活性化相符，適應經濟全球化帶來的變化。即使美國，一直以來，在大眾教育的體制以外，還有精英教育的長春藤學校，着重全人發展，理文合流。香港的大學採納通識教育正是走向國際教育前進的方向，也着重大學了解社會，參與社會，一改殖民地的狹窄傳統體制。很可惜，由於美國的政治介入，這樣改革的方向被扭曲，變成美國政治文化的宣傳。我在理工大學時曾負責部分通識課程長達8年，用多科際的角度辦中國各方面發展的課程，開創先例。可是其後被美國回來的主管一下推翻，通識課程變成去中國化，通識在香港便成為不識或錯誤認識中國。

在美國策動的顏色革命失敗之後，香港的大學教育好應真正地推行通識教育，而不是禁制中國化。但不是美式的去中國化，還要加上中國內地積極推動的國際化，超越英美，真正的放眼世界，也認真地理解一帶一路建設和人類命運共同體的深刻意義。香港的大學會否這樣做呢？抑或是一方面錯誤地用政治化角度理解通識課程的本意。另方面，還是用英美論點的教科書來掩蓋全球日益清楚的多元化發展，不能用全球視野教育大學生。

其次，香港智囊發展已晚於其他同等水平的城市與社會，香港社會的急功近利，還有政府的官僚主義、輕視知識與研究對推動社會發展的關鍵作用。近年更因美國介入，許多所謂智囊變成美國攻擊一國兩制、策動顏色革命的助力。對香港內部問題不深加研究，更忽視內地與世界發展，矛頭只指政府。國安法之後，這類假智囊覆滅，但建制派的智囊卻十分建制化，視野狹隘，最多是建議小修小補，置大問題不顧，更埋首沙堆，看不到內地與世界的大變，和國際化的迫切要求。

大學教育與智囊不改視野，香港難國際化。