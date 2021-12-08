香港反中亂港的黨團，當初最牛的是民主黨，後來最牛的是公民黨。民主黨最牛是因它資格最老，它的創辦人一個是回歸前從「左派陣營」中反水的司徒華，一個是港英政府過渡期一手栽培的「政治精英」、大律師出身、1997年回歸後很快蛻變成大漢奸的李柱銘。

香港當年的政治氣候就是這樣的——最牛的反對派不是「左派陣營」的叛徒，就是英夷教育奶大和培養的洋奴漢奸。這兩種人最能把反共反華、反中亂港結合起來，也就是說在香港這個殖民地統治多年、反共恐共很有社會基礎的社會裏，他們最能忽悠煽惑民眾，所以民主黨一登上政治舞台就很牛，逢選舉必勝，在立法機構議席最多，影響最大。

不過，歲月不饒人，司徒華、李柱銘及一批創黨黨員紛紛老矣，政治這碗飯吃不動了，而內部開始窩裏反，後來者對一些老傢伙「永遠霸位」十分不滿，民主黨遂多次內訌和分裂，凡是自認為「有把炮」的人動不動就拉隊伍下山，另立黨團。李柱銘的洋奴底子、漢奸行徑和司徒華的「大中華膠」終究很難「整合」，加速了民主黨的衰敗。

這時一班「藍血貴族」——大律師、學者、專業人士組成了公民黨。他們的扮相更合美、英西方反華勢力，搞「顏色革命」的要求，他們野心更大、作為更猛。梁家傑主席立刻投身「小圈子」的行政長官選舉，其「黨綱」要上台執政，不像民主黨雖然大力鼓吹爭取民主雙普選，但從不敢落場「小圈子」競選特首和聲稱「執政」，這在「雄心壯志」和戰鬥力方面就輸給了公民黨。

事態的發展是，民主黨的直選議席每況愈下，公民黨節節上升，氣勢上壓過民主黨。最能把民主黨比下去的，是「藍血貴族」比較清一色的公民黨，成立15年鮮有重大內訌和分裂。然而，如今香港大變局到來，中央全面管治權泰山壓頂，民主黨、公民黨無論誰牛也注定要玩完。