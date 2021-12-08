香港經歷150多年殖民統治，文化教育領域灌輸的全是西方那一套，中國傳統文化受到忽視甚至排擠，因此在意識形態方面與內地形成一道深深的鴻溝。加上長期受到西方傳媒宣傳誤導，許多香港人對內地產生嚴重偏見，以致逢中必反。即使在公務員隊伍，也有不少港英餘孽和無間道對港府陽奉陰違，對中央明頂暗抗。回歸後本來應該正本清源，全力推動「去殖民化」，奈何中央囿於一國兩制，撒手不管，港府又得過且過，敷衍度日，導致問題積重難返，人心漸行漸遠。

有人說，一國兩制原意就是要保持香港資本主義制度和生活方式，沒有必要「去殖民化」。剛開始時，中央大概也是認同這種觀點，宣稱「河水不犯井水」，有京官甚至以紫砂茶壺形容香港，認為不要隨便洗掉茶壺上的茶垢。如今回過頭來看，這種觀點顯然是膠柱鼓瑟，食古不化，保持資本主義制度和生活方式，並不等於要一切不變，更不等於不需要「去殖民化」。

殖民統治的本質在於殖民者牢牢控制核心的政治、經濟和文化等各種權力，一切以宗主國利益為依歸。當殖民統治結束後，這些情況並不會自動消失，崇尚宗主國文化和價值觀的社會氛圍也不會自動改變。所以，後殖民時代就有必要「去殖民化」，一來清理殖民主義遺害，二來培養國家民族觀念和國民身份認同。新加坡就是成功例子。脫離英國殖民統治後，新加坡政府即多管齊下「去殖民化」，首先是整頓公務員隊伍，將所有重要職位轉到經過嚴格挑選的本地人才手中，並對高級公務員進行政治培訓，以消除殖民心態；其次是從教育入手，逐漸推行國民教育，所有學校每天都要舉行升旗禮、唱國歌，培養學生的國家意識和歸屬感。

很明顯，香港這些方面統統交了白卷，公務員隊伍固然沒有清理整頓，教育方面也依然沿襲殖民教育那一套，司法領域更是一直控制在洋人及其代理人手上，這正是回歸後亂象叢生的主要原因。直至爆發佔中之亂和反修例黑暴，反中亂港勢力明目張膽勾結外部勢力，企圖奪取管治權，將香港再度變成西方殖民地，並成為顛覆內地的橋頭堡。此時中央才意識到「去殖民化」的重要性，開始落實全面管治權，推出一系列撥亂反正的措施，可謂遲來的覺悟。