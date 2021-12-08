英國《金融時報》選出2021年最有影響力的25位女性，上榜的包括已解散的香港眾志常委周庭，以及台灣的總統蔡英文。《金融時報》形容，周庭經歷過被指違反國安法被捕、也曾經還押服刑，即使被噤聲，但沒有被忘記；蔡英文則領導台灣，在大陸的壓力下展現自身價值。顯而易見，這些所謂有影響力的女性，大都是緊隨英美反華立場的扯線公仔，名單毫無新意，令人看得呵欠連連。

蔡英文不用說，她除了打嘴炮和不斷向美國繳交保護費外，毫無方法解決兩岸危機，一旦解放軍真的攻台，敢寫包票她第一個坐飛機走佬。本文想談的是周庭，這位與黃之鋒、羅冠聰等人同期崛起，備受外媒吹捧而變得飄飄然、走上反中亂港最前線的小妹妹，前年6‧21包圍警察總部，去年底被判即時入獄10個月，至今年6月刑滿出獄，出獄當天不回應記者提問，連Facebook專頁都離奇消失，僅在Instagram發文，「痛苦的半年零二十天，終於完結了。」從此消失於公眾視線。留案底是否令人生更精彩，周庭用行動告訴了大家。

她仍有一宗違反國安法案件在身，涉嫌「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，相信這也是她銷聲匿迹的原因，以免講多錯多。過去若得到洋人或外媒吹捧，這班小漢奸例必得意洋洋，如今卻連送上「最高榮譽」也不見跳出來認叻，足見國安法震懾力驚人。

其實，《金融時報》此時送上高帽完全是不安好心。想當日黃之鋒因為被《時代周刊》捧為「思想家」而沾沾自喜，從此走上不歸路。這些高帽完全不用成本，不費分毫，卻將小漢奸氹得團團轉，終致前途盡毀。是洋人「捧殺」手段太高明，還是當漢奸的都是蠢人，大家心中有數。