國務院辦公廳日前印發《關於全面加強新時代語言文字工作的意見》，提出到了2025年，普通話在全國普及率達到85%，同時深化與港澳台地區語言文化交流合作，提高港澳普通話應用水平。有逢中必反流亡KOL形容為「是要消滅廣東話」，這是黃絲又一次唯恐香港不亂。

黃絲KOL立論之荒謬乃顯而易見，只需改成「將英語在香港的普及率提升到85%」，他們會說「是要消滅廣東話」嗎？凡理智的、毋須煽動他人情緒的，都不會認同多掌握一項語言，便等於要消滅另一種語言。何況香港中文大學曾有調查指逾85%的香港受訪者贊成在中小學教授普通話，黃絲常說政府要聽民意，黃絲何不也尊重民意？或者「有甚麼人民就有甚麼政府」，黃絲與港產庸官，根本就獨斷獨行，不理市民，是一株互相依存的兩生花。

眾所周知，香港不少人口說「撐廣東話」，實際上口噏噏當秘笈，手機等操作語言多選英文，而不是中文，地道的廣東話雖然中英夾雜，但廣東話怎也不是英文的分支吧？這班見到唐人講鬼話，見到番鬼口啞啞的人士，或會辯稱因為操作語言選項中並無廣東話可選。然而，為了所謂的「撐廣東話」，竟棄中文而選英文，這就是徹頭徹尾的為反而反。當然，這班人說穿了其實是骨子裏崇洋，卻偏要裝成「撐廣東話」的模樣，這是多麼的虛偽。

「撐廣東話」不是人講你又講「我真係好×鍾意香港」，又或者像那些以「自由×」自居的女學生般，一開口就是一長串的流利廣東話粗口，這樣做其實是侮辱了廣東話。一場黑暴，滿街中文、英文錯別字，揭示了香港「時伐」新一代，語文水平令人火滾，與其快刀切蔥兩頭空，不如術業有專攻，練好普通話，融入大灣區，將來大把世界。