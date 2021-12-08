政府早前提出改革法援制度，取消刑事案被告有權選擇心儀法律代表的做法，同時調低每名律師及大律師每年可承接的法援案件上限，以免被某幾家律師行或某幾位資深大狀壟斷，甚或出現有人教唆市民無理興訟、死不認罪和不斷上訴，從而賺取更多法援律師費的現象。

有關建議實為「遲來的公義」，除了可減少浪費公帑，更重要是讓一些入世未深、因為被人誤導而犯下黑暴重罪的年輕人，能夠及早悔過認罪，以求換取減刑和加快改過自新，避免他們再被一些「黑心」律師所唆擺利用，淪為別人的搵錢工具。

不過，正所謂「阻人搵食、罪大惡極」，建議一如所料惹來不少依賴法援維生的法律界人士反對。其中大律師公會日前便提交意見書，質疑新做法與《基本法》第25條的「法律面前人人平等」和第35條的「市民有權選擇律師」不符，擔心由法援署全權指派律師會出現錯配，削弱了律師與客戶之間的互信等等，繼而影響司法公義和被告的利益。

上述反對理由讓人聽得頭頭是道，但諗深一層實為一派胡言。先談選擇權問題，香港市民亦擁有基本的住屋、教育和接受醫療的權利，但有錢人可以住豪宅、讀私校和光顧私家醫院，由納稅人資助的基層市民就只能輪公屋、讀津校和入住公立醫院，並且不能自選老師和醫生，為何唯獨申領法援就有權自選收費最貴或最有名氣的律師呢？

此外，負責為法援申請人指派律師的法援署人員，本身受過一定法律訓練，由他們負責揀選律師，何以會比起法律知識有限，甚至只得十來歲的年輕被告自行挑選，會更容易出現錯配呢？至於互信問題，難道容許早已認識的被告與律師私相授受，私訂協議，就是司法公義的體現？