那些厚顏無恥的政治變色龍，利用政府錯誤的「社會事件」說法，「打蛇隨棍上」，公然把黑說成白，把2019社會暴亂美化為「社會運動」，扮可憐說「被公權力打壓」，並聲言若政府不特赦，香港難「重新起步」云云。

真的假不了，假的真不了，偽裝須脫去、還歷史真面目。那些公然說2019社會暴亂是「社會運動」或淡化為「社會事件」的人，請公開回答六大事實，是誰打壓誰？這是「社會運動」嗎？

第一，莊嚴立法會大樓被徹底砸爛搗亂破壞、區徽和新舊主席像被塗污侮辱，是甚麼「事件」？

第二，警總被圍、機場被封、鐵路被斷、中大理大被佔、紅隧被焚，這是甚麼「社會運動」？

第三，主幹道路交通設施被嚴重破壞、交通運輸網絡癱瘓、55公里欄河被拆、700交通燈柱被毀、地磚作為殺人武器可鋪滿50個球場，復修費用逾8億元，這是民主嗎？何來公義？

第四，你們說搞社會運動，為甚麼不是造福社會，而是破壞社會？為香港社會帶來只有戰時才有的暴動災難？262間商戶被336次洗劫搶掠搗毀、94個議員辦事處被「裝修」106次、205間銀行被砸爛256次。請問安全出行、自由生活權利哪裏去了？

第五，爆眼女沒爆眼，蓄意炮製假消息掀起醫護示威罷工，激化街頭暴亂，是誰打壓誰？造謠「831」殺死人，列車運屍，子虛烏有，炮製假靈堂掀一波又一波街頭暴亂。警察被搶槍、被亂刀斬傷、市民被燒成火人，甚至被磚掟死，這是甚麼社會運動？

第六，暴亂被捕逾萬人，法庭審結判罪約四分一，罪成的都是證據確鑿的暴力刑事罪行，可特赦嗎？被傷殘甚至殞命的市民、被搗毀商店，誰補償？