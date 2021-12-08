笑看天下：食環食安唔該把好關-施友朋 評論員

港人食不安心，皆因食安中心經常後知後覺，很多時候，都要消委會發覺有問題先如夢初醒，好似早前測試市面上60款餅乾，發現全部樣本均驗出不同程度嘅污染物或基因致癌物！甚至有4款餅乾更驗出丙烯酰胺含量超出歐盟嘅基率水平，阿哥，食得多或會引致生殖及發育等問題外，更指出丙烯酰胺屬基因致癌物！

消委會另一傑作就係抽查市面鑄鐵鍋，結果發現美觀鮮艷、深受阿太師奶們喜愛、索價動輒過千元嘅鑄鐵鍋，7款中竟有4款嘅金屬釋出量超出國際標準，有一款琺瑯塗層鑄鐵鍋，更驗出含致癌重金屬鎘及俗稱「砒霜」嘅砷，超標量驚人！

各位，食安中心把關不嚴，彰彰明甚。呢，天氣凍，本報不忘提醒市民打邊爐淥鯇魚腩之類嘅淡水魚，切要淥熟至好，否則隨時賴嘢中毒！衞生防護中心10月公布侵入性乙型鏈球菌群組爆發個案，一度指有7人死亡；近日確認接獲51宗個案屬於相同基因序列型ST283嘅侵入性乙型鏈球菌群組爆發，有5人病逝，感染者包括魚販、廚師及曾進食生滾魚粥嘅病人。有報告指侵入性乙型鏈球菌存在於淡水魚中，特別係養殖魚，事件引起市民恐慌。

本報特別提醒市民，用大魚頭熬打邊爐湯底，惟大魚嘅乙型鏈球菌每毫升亦達48萬個菌落形成單位，是以要注意「唔滾唔淥」！至於本報購入6款淡水魚：鯇魚、烏頭、鱸魚、鯽魚、生魚、大魚；樣本交由專家檢測其微生物含量，結果全部樣本都發現乙型鏈球菌，其中鱸魚及鯽魚更驗出霍亂弧菌，當中鱸魚樣本較國際標準超標逾800倍，認真嚇死人吖！食環食安唔該把好關，呢，打邊爐食材，除咗淡水魚危機重重，其餘如生蠔、螺、蜆等貝殼類，係唔係都應該抽來檢驗呢？