中美博弈不斷升級！最新發展在金融戰領域，美國證交會（SEC）上周公布《外國公司問責法》的監管新規及細則，若不遵守當地監管機構的訊息披露要求，相關上市公司可能會被除牌。眾所周知，此舉正是衝着赴美上市的中國企業（中概股）而來，意味中美資本市場朝脫鈎發展已成定局。中國已為此作準備，香港亦宜因應國際形勢變化，及早籌謀，力保「金融業」這經濟命脈！

是次SEC通過了修正案，以確定實施2020年已通過的《外國公司問責法》。若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內不能取得所要求的上市外國公司審計底稿，以及要求申報是否為外國政府所有及控制，法例准許SEC可禁止相關上市公司的股票交易，甚至除牌。

雖然，進行這個審查的過程，至被除牌，可能需時長達3年，但消息卻足以震散在美國上市的中概股，皆因美國一直指摘中概股未符PCAOB的審計要求，投資者憂慮持股突然被監管當局叫停買賣甚至除牌而血本無歸，紛紛大舉拋售，致令近日港、美上市的中概股被「血洗」，股價急挫。

表面上，這極為不利中國資產的投資氣氛。但實際上，美國此舉是單方面推動與華金融脫鈎，受創最深的，應該是自詡為全球最大國際金融中心的美國本身。環顧全球，目前中國是新經濟「獨角獸」（意指估值超過10億美元的初創企業）盛產地，過去為美國資本市場提供可觀的初創企業新股上市，為華爾街創造可觀的財富。若然要針對、甚至趕絕中概股，美股將失去一批具增長潛力而市值可觀的上市企業。試問今時今日，哪有一個中企缺席的股市，能稱得上是「國際金融中心」？可以預期，美國最終將成最大輸家！

事實上，每個國家都對國家安全資訊監控有所要求，美國是要恃着金融霸權為所欲為，中國就不吃這一套！為應對挑戰，中國已着手部署，包括宣布成立北京證券交易所，在現有新三板的基礎上，打造專門服務創科中小企業的融資平台，協助彌補海外資本市場融資缺口。另一方面，中國正加大資本市場深化改革開放，如推出上市註冊制，加強會計審計、訊息披露和投資者保障，並容許外資全資控股金融企業，投資內地股債的渠道亦與日俱增。藉着吸引更多外資落戶，做大本土資本市場。

中美金融朝脫鈎方向發展，香港難再如過去受兩家茶禮。中、港既是一脈相承，隨着中國經濟不斷壯大，如何更好地服務中國企業，當為首務。在協助推動人民幣國際化、低碳經濟和央行數碼貨幣等方面，香港得盡快加強戰略角色。畢竟如今非但內地一線城市在急起直追，亞洲各國資本市場亦在覬覦中資與中企落戶。香港縱有先天優勢，若繼續不思進取靠食老本，只會眼白白看着肥水流向別人田，山窮水盡，才驚覺已被邊緣化，悔恨已晚！