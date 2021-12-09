正論：長遠房策如行禮　苦候上樓無改變

年年歲歲花相似，等到花兒也謝了。運輸及房屋局昨日公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年的總房屋供應目標為43萬個單位，較上一年度公布的供應目標一樣，意味一年過去，土地和房屋供應毫無增加，無殼蝸牛仍然有排等。事實證明，長策報告年年如是，毫無新意，行禮如儀。

2022/2023至2031/32年度的總房屋供應目標跟去年公布的一樣，公私營房屋比例維持七三比，公營房屋佔30.1萬個，私營房屋則佔12.9萬個。儘管林鄭搶先在《施政報告》宣布未來10年已覓得約350公頃土地，可建約33萬個公營房屋單位，料能滿足未來10年的公營單位需求，然而理想很豐滿，現實很骨感。上述擬建的33萬個公營房屋單位，當中40%來自新發展區如洪水橋、古洞北及東涌等，30%來自改劃用地如安達臣用地，餘下則來自粉嶺高爾夫球場及即將重建的房委會工廠大廈等。

必須指出，當中只有約10萬個單位於首個5年期供應，即約20多萬個單位只能全賴第二個5年期全力追數，一旦清拆、收地、平整地基等建屋工程有所阻滯，隨時變成虎頭蛇尾甚至爛尾收場。事實上，港府單是將「生地變熟地」動輒需時逾10年，上述土地大都原封未動，建屋十畫未有一撇，加上近年大型基建例必延誤超支，所謂首個5年期會有10萬個單位落成只是樂觀估算，後5年期的供應量隨時一延再延。

當然，港官「做又三十六，唔做又三十六」，長遠房策最終能否達標，他們一樣不用問責，繼續坐享高薪厚祿，何況10年後他們早就人走茶涼，無殼蝸牛何時上樓正是「關人個關」。運房局局長陳帆倒也老實，直指中長期可提供40萬至50萬個公私營房屋單位，主力依靠北部都會區的發展，惟「都會區屬初步規劃，有相當多基建、前期規劃要處理」，暗示市民別期望過高。

誠然，北部都會區一旦成真，香港必有一番新氣象，許多房屋問題都能迎刃而解，但問題是有關發展十分龐大，當中更涉及多條新建鐵路，以港府的能力，10年時間隨時只夠他們諮詢、收地、規劃，真正有樓落成已不知是何年何月的事。最經典的例子是公屋3年上樓承諾。眾所周知，目前公屋一般申請的平均輪候時間已達到5.9年新高，惟陳帆對此毫無歉意，還大言炎炎表示3年上樓承諾不變，惟達標則要20年才能做到。連3年上樓都要20年後方能達標，有人信43萬個房屋單位能在10年內落成嗎？

說來可悲。目前全港有逾12.7萬戶居於不適切居所，較去年增加4%，當中有9.2萬戶蝸居於危機四伏的劏房，人數起碼逾20萬。這些人有的申請公屋6、7年仍未上樓，就連輪候過渡屋也因供應不足而不可得。高官一味吹噓港人未來可以「住大啲、住好啲」，其實同「涸轍之鮒」的故事沒有二致。小魚缺水就快斷氣了，高官還說要引遠在天邊的西江水來救，到底有甚麼意義？